Breel Embolo ne peut toujours pas rejoindre l'équipe de Suisse aux Etats-Unis, faute de visa. image: Keystone

Embolo ne peut toujours pas voyager et c'est un gros souci pour la Nati

L'avant-centre de la Nati (29 ans) est toujours bloqué à Zurich et ne pourra pas voyager aux Etats-Unis avant ce vendredi au plus tôt, faute de visa accordé. Une grosse tuile pour l'équipe de Suisse.

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Breel Embolo tremble encore pour sa participation à la Coupe du monde. En temps normal, il est un élément incontournable de l’équipe de Suisse, mais en raison de sa condamnation en avril, il attend toujours une autorisation de voyage vers les Etats-Unis.

Embolo compte 86 sélections et 24 buts avec la Nati. image: keystone

Selon Blick, l’attaquant – bloqué à Zurich – ne pourra pas s’envoler jeudi pour les Etats-Unis, car son autorisation d’entrée n’a toujours pas été accordée. «L’Association suisse de football (ASF) a bien reçu l’assurance que les autorités traiteraient le dossier Breel Embolo en priorité», poursuit Blick.

Autrement dit: l'avant-centre ne devrait probablement pas pouvoir se rendre aux Etats-Unis avant vendredi au plus tôt, et sa présence lors du dernier match de préparation avant le Mondial contre l’Australie (samedi, 21h) semble désormais improbable. A quel point l’absence de l’attaquant serait-elle problématique pour la Nati?

Meilleur buteur des qualifications

Le sélectionneur national Murat Yakin a aligné Embolo lors des six matchs de qualification pour la Coupe du monde. L’attaquant de 29 ans a répondu présent avec quatre buts, terminant meilleur buteur suisse de cette campagne qualificative – et entrant ainsi dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Nati. Un moment historique pour le Bâlois.



En dehors de lui, les buteurs réguliers ont manqué à l’appel – notamment en attaque. Trois autres joueurs ont inscrit plus d’un but durant les qualifications pour le Mondial: les milieux Granit Xhaka et Johan Manzambi ainsi que l’ailier Dan Ndoye. Dans le groupe retenu pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, deux autres avant-centres sont présents avec Zeki Amdouni et Cedric Itten. Mais tous deux suscitent de grandes interrogations.

Par rapport à Embolo, Itten n'est qu'un second choix. image: Keystone

Le manque d’alternatives

Cette saison, Amdouni n’a disputé que quatre bouts de matchs, pour un total de 69 minutes, avec le club de Premier League de Burnley en raison d’une rupture des ligaments croisés. La question se pose donc de savoir s’il est suffisamment en forme pour la Coupe du monde.

Itten, lui, a livré de bonnes performances avec le Fortuna Düsseldorf malgré la relégation, terminant meilleur buteur du club avec 16 réalisations en 32 matchs. Mais c’était en 2e Bundesliga. Est-ce suffisant pour endosser le rôle principal d’avant-centre lors d’un Mondial?

Amdouni est aussi concerné👇 Il se passe de drôles de trucs avec Xhaka

Outre Itten et Amdouni, Noah Okafor, de Leeds United, pourrait également être utilisé comme avant-centre. Mais l’attaquant de 26 ans s’est récemment senti plus à l’aise sur l’aile, également en club, où sa technique et sa vitesse s’expriment davantage.

Dan Ndoye, Ruben Vargas ou Christian Fassnacht constitueraient eux aussi plutôt des solutions de dépannage. L’association avec Ndoye et Vargas sur les côtés autour du numéro neuf Embolo avait très bien fonctionné lors des qualifications pour la Coupe du monde. Une absence de l’avant-centre représenterait donc un immense défi pour le sélectionneur Murat Yakin.

Un manque aussi sur le plan humain

D’un côté, Breel Embolo appartient, aux côtés du capitaine Xhaka et du patron de la défense Manuel Akanji, à l’ossature centrale de l’équipe et constitue un joueur absolument clé de la sélection nationale. Mais l’attaquant est aussi un élément important sur le plan humain au sein de la Nati, comme l’a expliqué le gardien Gregor Kobel lors de la première conférence de presse au camp d’entraînement à San Diego:

«Breel manque toujours quand il n’est pas là. Il nous manque beaucoup et nous espérons qu’il sera bientôt avec nous»

Manuel Akanji, Breel Embolo et Granit Xhaka (de gauche à droite) forment l'ossature de la Nati. Image: keystone

L’ancien international Blerim Dzemaili a également souligné l’importance de Breel Embolo dans Blick:

«Il est le joueur le plus important de cette équipe nationale»

Selon lui, Granit Xhaka est certes probablement le meilleur joueur de l’histoire de la Nati, mais lorsque celui-ci est freiné dans la construction du jeu, il n’existe qu’une seule solution: «Un long ballon vers Breel.» Avec ce puissant avant-centre, le ballon est en sécurité.

Grâce à sa présence offensive dans la surface, sa confiance en lui et son sens du but, l'attaquant de 29 ans est désormais devenu indispensable pour la Nati.

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Sans lui, Murat Yakin perdrait son option privilégiée à la pointe de l’attaque – raison pour laquelle lui aussi doit trembler et espérer une décision aussi rapide que possible et surtout positive des autorités américaines. Car cette Coupe du monde pourrait devenir l’un des plus grands moments de la carrière d’Embolo.

Adaptation en français: Yoann Graber