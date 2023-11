Heinz Hermann a joué pendant 13 ans pour la Nati (1978-1991), dont il a porté le brassard de capitaine et détenu le record de sélections (118) jusqu'à ce mercredi. Image: KEYSTONE

Heinz Hermann, la légende de la Nati qui va perdre son incroyable record

Granit Xhaka va devenir ce mercredi contre Israël (20h45, match déplacé en Hongrie) le seul recordman de sélections dans l'histoire de l'équipe de Suisse (119), dépassant ainsi le Zurichois (65 ans). Joueur, ce dernier a marqué notre football comme peu d'autres avant et après lui. Portrait.

Pour les Suisses de moins de 40 ans, Heinz Hermann, c'est comme le monstre du loch Ness: tout le monde en a entendu parler mais personne ne l'a jamais vu. Le Zurichois, qui a mis fin à sa carrière de footballeur en 1994, doit sa notoriété à une statistique folle. Un record, même. Il compte 118 sélections avec la Nati. Ce mercredi, cette marque sera battue par Granit Xhaka, qui fêtera contre Israël sa 119e cape.

Contrairement à «Nessie», qui semble vouloir rester terré dans les sombres eaux écossaises, Heinz Hermann a, lui, brillé de longues années dans la lumière des projecteurs des stades suisses. Et autant dire qu'il a tapé dans l'œil de ceux qui l'ont vu jouer.

Un ange, Tarzan et des jambes pas si fines

D'abord grâce à sa dégaine. L'«ange blond», comme certains le surnommaient, était reconnaissable à sa longue tignasse claire et son gabarit élancé (182 cm). Mais c'est surtout balle au pied que le Zurichois a marqué les esprits. «C'est en grande partie grâce à lui que Neuchâtel Xamax est devenu champion en 1987 et 1988», pose d'entrée Jean-François Develey, ex-journaliste sportif au Matin et à la RTS. «Il avait beaucoup de facilité techniquement et était élégant», se souvient son ancien coéquipier à la Maladière, Robert Lüthi.

Heinz Hermann (à gauche) en 1988 à Neuchâtel Xamax, avec le mythique coach Gilbert Gress. Image: KEYSTONE

Oui, Heinz Hermann était un footballeur hors du commun en LNA (ex-Super League), où il a joué de 1977 à 1994. Alors que les postes étaient à cette époque déjà bien définis, ce milieu de terrain axial était au four et au moulin, décisif aussi bien défensivement qu'offensivement. «Il avait un petit côté "Tarzan"», rembobine avec le sourire Jean-François Develey.

«Dans une situation délicate en défense, il surgissait, taclait et pouvait remonter le ballon dans les seize mètres adverses. Il était capable de basculer le sens du jeu» Jean-François Develey, ancien journaliste au Matin et à la RTS

Et même parfois de marquer, sans être pour autant un serial buteur (111 pions en 741 matchs pros). Malgré sa belle technique, n'imaginez pas qu'Heinz Hermann était du genre à dribbler six adversaires et planter un but d'anthologie à la Maradona. Non, sa spécialité, c'était de remonter le ballon pour amener le surnombre dans le camp adverse.

Hermann avec la Nati en 1991, lors d'un match amical face à l'Ecosse. Image: KEYSTONE

Son omniprésence sur le terrain pourrait nous faire croire à un don d'ubiquité. Pourtant, le futur ex-recordman de sélections n'avait rien de paranormal. Il était juste doté de qualités athlétiques exceptionnelles et ses gambettes en apparence frêles n'étaient même pas un problème. «A l'époque où les journalistes pouvaient encore aller dans les vestiaires pour les interviews, je l'ai vu à la sortie de la douche et j'ai pu constater que sa musculature était fine mais développée», recadre Jean-François Develey. Et notamment dans le haut du corps, ce qui rendait le Zurichois coriace dans les duels.

Hygiène de vie, qualité rare et anti-star

Cette excellente condition physique n'avait rien du miracle ou du hasard. «Il a toujours pris soin de son corps, c'était un pionnier avec le décrassage et la récupération», applaudit l'ancien journaliste.

Heinz Hermann en bref Comme joueur

1977-1986 GC

1986-1990 Neuchâtel Xamax

1990-1992 Servette FC

1992-1993 GC

1993-1994 FC Aarau



1978-1991 : Nati (118 sélections /15 buts)



Comme entraîneur et dirigeant

1997 Entraîneur au FC Bâle

1999-2000 Entraîneur à Delémont

2007-2008 Entraîneur au FC Vaduz

2012-2013 Directeur sportif au FC Lucerne



A cette conscience professionnelle, il faut ajouter un sens de l'anticipation, qui explique lui aussi la longévité d'Hermann. «Il n'était jamais blessé, ce qui était assez fou étant donné qu'il mettait beaucoup d'engagement dans son jeu et que les joueurs étaient moins protégés par les arbitres à cette époque», souligne Eric Pédat, coéquipier à Servette durant deux ans (1990-92).

L'«ange blond» avait une vision du jeu hors norme. Image: KEYSTONE

L'ex-gardien se souvient d'une discussion en particulier avec Heinz Hermann:

«Il m'avait dit qu'on pouvait éviter les blessures. Lui le faisait grâce à son intelligence de jeu» Eric Pédat

De quoi donc flairer les mauvais coups, au sens propre. En dehors du terrain aussi, le Zurichois a laissé l'image d'un mec intelligent, habile dans le relationnel. «Un très bon type, très sympa, passe-partout dans le bon sens du terme», résume Robert Lüthi. Tous nos interlocuteurs racontent un homme discret, mais qui ne se laissait pas marcher sur les pieds et savait taper le poing sur la table quand il le fallait. En d'autres termes: un leader réservé. «C'est parfois lui qui prenait l'initiative de discussions entre toute l'équipe quand ça ne tournait pas rond», confie Marco Schällibaum, son ami et compère à GC et Servette. Et même aussi pour des choses plus futiles, comme en témoigne Eric Pédat:

«Il se mettait toujours au fond du car pour jouer aux cartes. Il y faisait chaud parce que les climatisations n'étaient pas aussi efficaces qu'aujourd'hui. Quand ça devenait presque insupportable, Heinz criait avec sa petite voix (l'ex-gardien servettien prend un timbre aigu et l'accent alémanique): "Il fait trop chaud derrière!"»

Mais pas de quoi en faire une diva capricieuse. Loin de là. En fait, Heinz Hermann – qui passait l'essentiel de son temps libre auprès de sa femme et leurs enfants – n'aspirait qu'à la tranquillité une fois hors du stade. «Il était tout l'opposé d'un people», observe Jean-François Develey. «On ramait pour obtenir une interview de lui. Certains joueurs font tout pour venir parler aux journalistes, histoire d'avoir leur nom dans les médias. Lui, il nous fuyait.»

Heinz Hermann a toujours gardé le même look, comme ici en 2012 quand il était directeur sportif du FC Lucerne. Image: KEYSTONE

Et apparemment, le bonhomme n'a pas changé, même à 65 piges. Récemment, il expliquait dans un mail adressé au Temps qu'il avait refusé toutes les demandes d'interviews quand Xhaka a égalé son record lors du match face à la Biélorussie.

Des semelles et un statut privilégié

Là encore, on peut faire une analogie entre sa personnalité et son comportement sur la pelouse. Si Hermann n'a pas peur de s'affirmer pour faire respecter ses envies, il s'imposait aussi durant les matchs. L'ange blond devenait même un petit diable. «Il n'hésitait pas à mettre une semelle de temps en temps. Il a plus mis de coups qu'il n'en a pris, mais il était suffisamment malin pour ne pas se faire attraper», sourit Jean-François Develey.

Robert Lüthi a un souvenir qui en dit long sur la rage de vaincre et l'aura de son ancien coéquipier à Xamax:

«Moi, à peine je disais deux mots à l'arbitre, je prenais un jaune. Mais lui, il pouvait réclamer autant qu'il voulait et n'était pas sanctionné, alors même qu'il balançait parfois des noms d'oiseaux. (rires) Alors oui, il était un peu protégé par son statut» Robert Lüthi

Heinz Hermann va donc perdre son record ce mercredi soir. Celui-ci date de 1991, année de la dernière cape du Zurichois. Qu'il l'ait détenu pendant 32 ans est un véritable exploit, sachant que les matchs internationaux se sont multipliés et que la Nati atteint désormais très régulièrement les phases finales des grands tournois, contrairement à son époque.

C'est sûr, Heinz Hermann restera une légende. Vivante, elle. Finalement, l'ange blond n'a pas grand chose d'un monstre imaginaire écossais.