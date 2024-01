L'incroyable but de Jesús Areso Vidéo: twitter

On tient déjà le but de l’année (et on n'est qu’en janvier)

Le latéral droit d'Osasuna Pampelune Jesus Areso a réussi une prouesse dimanche lors de la victoire face à Getafe (3-2). La preuve en vidéo.

Un golazo a été inscrit lors du match de Liga entre Osasuna et Getafe (3-2) dimanche. Ce chef-d'œuvre est signé Jesus Areso, latéral droit des locaux, qui a, en plus, donné la victoire à son équipe à la 80e minute. On rembobine.

Le défenseur basque est à la lutte avec un adversaire dans le camp de Getafe près du poteau de corner. Dans un angle impossible, Areso décide de tirer et... le ballon lobe le gardien madrilène, frappe le poteau opposé et rentre dans la cage.

Ce goal d'extraterrestre a logiquement amené des scènes de liesse sur le terrain et dans les tribunes.

Grâce à cette victoire, le club de Pampelune, 11e du classement, est revenu à un point de Getafe (10e). Cette Liga est toujours dominée par le surprenant Girona, facile vainqueur du Séville FC (5-1).

