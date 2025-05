Une nouvelle protection imposée aux skieurs

La Fédération internationale de ski (FIS) a approuvé de nouvelles règles de sécurité, dont une obligeant les skieurs à porter des sous-vêtements anti-coupures.

Nous avions évoqué il y a quelques jours les évolutions apportées au calendrier de la Coupe du monde de ski, en vue de la saison 2025/2026. Bormio sera ainsi escamoté entre Noël et Nouvel An, puisque ce site accueillera les épreuves masculines des Jeux olympiques de Milan Cortina, plus tard durant l'hiver.

Mais les réunions printanières de la Fédération internationale de ski à Vilamoura au Portugal ont aussi permis à l'instance de se pencher sur les questions de sécurité, à la suite des nombreuses blessures survenues ces dernières saisons. Le comité «ski alpin» a ainsi adopté des mesures qui n'ont plus qu'à recevoir le feu vert du conseil de la FIS. Cela devrait intervenir le mois prochain.

Parmi les décisions retenues: l’obligation du port des sous-vêtements anti-coupures. Ils seront exigés en Coupe du monde ainsi qu'au niveau continental dès la saison prochaine. La chute d'Aleksander Aamodt Kilde à Wengen en janvier 2024 a certainement précipité cette ordonnance. Pour rappel, le Norvégien avait subi une entaille d'une vingtaine de centimètres au mollet droit, ce qui avait entraîné des lésions nerveuses. Il avait admis plus tard qu’il aurait dû porter cet équipement.

Kilde n'a plus couru depuis sa chute à Wengen il y a bientôt 18 mois. image: Getty

La FIS a également généralisé l’utilisation de l’airbag. Obligatoire depuis quelques mois sur les épreuves de vitesse de Coupe du monde (avec possibilité de dérogation), le dispositif sera désormais requis sur les courses continentales.

Enfin, comme attendu, les protège-tibias durs, si controversés cet hiver, ne pourront plus être portés. Ils seront interdits la saison prochaine. La norme est désormais «un protège-tibia souple entièrement coincé dans la chaussure», relate le média spécialisé Ski Chrono.

Il reste à déterminer si ces mesures permettront réellement d’améliorer une situation jugée préoccupante sur le plan de la sécurité des skieurs.