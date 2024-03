Voici les maillots de la Nati pour l'Euro

Les chandails que l'équipe de Suisse portera lors du tournoi allemand cet été (14 juin au 14 juillet) ont fuité.

C'est un magasin jurassien qui a vendu la mèche. Si l'équipementier de la Nati, Puma, garde encore le secret, les maillots de la Nati pour l'Euro 2024 ont fuité, à trois mois du début de la compétition.

Les maillots image: Captures d’écran Facebook Wsport/le matin

L'équipement en entier image: capture d’écran facebook wsport/le matin

Comme l'explique Le Matin, c'est le magasin Wsport, basé à Porrentruy, qui a exposé les chandails en vitrine et les a présentés dans un post sur les réseaux sociaux, retiré depuis. Le patron de l'enseigne, Patrick Wäspe, a confirmé que ces maillots sont bel et bien officiels:

«On a pré-commandé les maillots auprès de Puma il y a sept mois et on nous a annoncé qu’on les recevrait pour Pâques. Finalement, il y a eu un peu d’avance sur la livraison» Patrick Wäspe, au Matin

Niveau design, pas de grande révolution: les tuniques restent très sobres et traditionnelles. Celle «domicile» est rouge, avec de fines lignes verticales foncées. Le flanc arbore un peu de grenat, tandis que les shorts sont entièrement de cette couleur. Le maillot «extérieur» reste blanc, avec toutefois des petites nouveautés: le logo de l'ASF, le sigle Puma, le col et l'extrémité des manches sont désormais de couleur foncée. On distingue également un motif imprimé en arrière plan, formé de grandes courbes.

Pour rappel, l'Euro 2024 aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. La Suisse se trouve dans le groupe A et affrontera, dans cet ordre, la Hongrie, l'Ecosse et l'Allemagne.

Avant cela, les protégés de Murat Yakin disputeront quatre matchs amicaux, les deux premiers auront lieu samedi à Copenhague contre le Danemark et mardi soir à Dublin contre l'Irlande. Toutefois, les nouveaux maillots ne seront pas encore utilisés. Ce ne sera le cas qu'en juin, lors des deux dernières rencontres de préparation face à l'Estonie et l'Autriche. (yog)