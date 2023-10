Ce dernier est d'autant plus incroyable que Montpellier menait 4-2 au moment des faits. A cause de ce geste aussi stupide que dangereux, le supporter montpelliérain risque bien de faire perdre cette partie à son équipe 3-0 sur le tapis vert... (yog)

Le directeur de jeu, Florent Batta, a pris cette décision plus de 40 minutes après avoir interrompu la partie suite à cet incident.

Triste scène ce dimanche après-midi au stade de la Mosson à Montpellier. Alors qu'on jouait le temps additionnel du match de Ligue 1 entre l'équipe locale et Clermont, un pétard lancé par un fan montpelliérain a explosé aux pieds du portier auvergnat, Mory Diaw.

Plus de «Sport»

Mory Diaw, portier de Clermont et ancien gardien du Lausanne-Sport, a dû être évacué sur une civière après qu'un pétard a explosé à ses pieds dimanche à Montpellier. Le match a été définitivement arrêté.

Même les plus grands fans du FC Bâle n'en peuvent plus de leur club

Le plus «Suisse» des coureurs français tire sa révérence

Les fédérations luttent contre la plus grande injustice du sport suisse

Un ex-joueur de Lausanne sort sur une civière à cause d'un «fan»

Voici les études qui rapportent le plus d’argent en Suisse

Voici les 10 villes les plus moches du monde

Les plus lus

Un arbitre se faisait tabasser dans le stade du FC Sion il y a 34 ans

7 octobre 1989: Wettingen égalise dans les arrêts de jeu au stade de Tourbillon. Mais l’arbitre Bruno Klötzli siffle la fin du match alors que le ballon est encore en l’air. L’erreur est évidente. Quatre joueurs de Wettingen déversent leur courroux sur l’homme en noir, qui court se réfugier dans les vestiaires sous les coups de pied et de poing des visiteurs. Le scandale est total.

La brume est épaisse en Valais en cette soirée d’octobre. Au stade de Tourbillon, on joue la troisième minute du temps additionnel du match de LNA entre le FC Sion et le FC Wettingen. Un club qui, malgré sa belle résistance face à Naples en Coupe d’Europe, connaît des difficultés financières et lutte contre la relégation.