Il pleut des lingots d'or dans le stade de Dortmund

Les supporters du Borussia Dortmund ont protesté contre le foot business et la réforme de la Ligue des champions, lors de la venue de Newcastle ce mardi en C1. Le match a dû être stoppé quelques instants.

Nous nous attendions à de faux dollars dans les coursives de San Siro, pour l'accueil du «traître» Gianluigi Donnarumma par les supporters du Milan AC, cela a bel et bien eu lieu. Mais une scène plus étonnante encore s'est déroulée à Dortmund, lors du match qui opposait le Borussia à Newcastle, ce mardi en Ligue des champions.

Peu après le début de la seconde mi-temps, et alors que le BVB menait 1-0 sur un but de Niclas Füllkrug, les spectateurs présents dans le mur jaune se sont mis à jeter de faux lingots d'or et sacs d'argent, sur le but du portier suisse Gregor Kobel. Des balles de tennis ont également été lancées.

Plusieurs cibles

Cette perturbation, survenue lors de la réception de Newcastle, n'est pas anodine. Les Magpies appartiennent au Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), et à un certain Mohammed ben Salmane, prince héritier du pays.

Une banderole sur laquelle était écrit «Vous ne vous souciez pas du sport, tout ce qui compte pour vous, c'est l'argent» a été déployée en tribune, à côté des caricatures de Gianni Infantino, président de la FIFA, récemment impliqué dans l'attribution de la Coupe du monde 2034 à l'Arabie saoudite, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, également à la tête de l'Association européenne des clubs (ECA), connu pour son engagement pour la réforme de la Ligue des champions, et Andrea Agnelli, président de la Juve, à l'origine du projet de Super Ligue.

La casquette portée par Infantino mentionnait la phrase «L'argent liquide régit mes choix», alors que l'on retrouvait dans les oreilles de Nassr Al-Khelaifi des liasses de billets. Enfin, un livre intitulé Comment tuer le football? était présenté devant Andrea Agnelli.

Une autre bannière - déjà présente ce week-end lors du Klassiker - renvoyait vers le site internet www.nein-zur-cl-reform.de. Une page mise en ligne par la Südtribüne Dortmund, et qui dénonce la réforme de la Ligue des champions, convenue par l'UEFA.

Le match a été interrompu le temps que les joueurs retirent les objets présents sur la pelouse, mais a pu rapidement reprendre. Dortmund s'est finalement imposé 2-0 grâce à but de Julian Brandt en fin de match. Une victoire qui donne au BVB la tête du groupe de la mort, Newcastle figurant désormais à la dernière place, derrière le Paris Saint-Germain et le Milan AC. (roc)