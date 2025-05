Vidéo: extern / rest/TikTok

L'ex-speaker du PSG crée un moment «gênant» sur un plateau TV

Canal+ a voulu innover sur son plateau, lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le club parisien et Arsenal. Un résultat mitigé.

Les médias TV essaient de rendre toujours plus immersive l'expérience d'un match de foot pour le téléspectateur. On pense aux interviews depuis les bancs, aux essais de caméras portatives sur les joueurs ou encore aux micros sur les arbitres.

Mardi soir, à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions Arsenal-Paris Saint-Germain, la chaîne française Canal+ a fait une nouvelle tentative originale. Elle a invité l'ancien speaker légendaire du PSG, Michel Montana (qui a officié de 1998 à 2024), pour scander la composition de l'équipe parisienne, en direct sur le plateau. Exactement comme il le faisait au Parc des Princes: en criant le numéro et le prénom des joueurs, avant de voir les supporters lui répondre avec le nom des footballeurs.

Mais voilà, le public du plateau de Canal+ n'est pas celui des tribunes Auteuil ou Boulogne, alors l'effet de spectacle a été raté. Ce n'est pas la faute de Michel Montana, qui a tout fait pour mettre l'ambiance. Mais celle des fans dans le studio, qui n'ont répondu que mollement au speaker (certains n'ouvraient même pas la bouche).

Pourtant, Canal+ avait apparemment fait le nécessaire pour les conditionner: les 150 invités portaient tous maillots, écharpes ou drapeaux du PSG et étaient même entourés de faux agents de sécurité, comme le précise Le Parisien.

Du coup, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont qualifié cette séquence de «gênante». «J'ai rarement vu quelque chose d'aussi malaisant», ose même un utilisateur. Ce dédain s'explique aussi par le fait que certains d'entre eux sont des fans d'autres équipes françaises, qui accusent Canal+, chaîne privée qui a son siège à Paris, d'être pro-PSG. C'est le cas de ce supporter de Marseille, grand rival des Parisiens:



«Je ne vous ai jamais vu faire ça pour un autre club»

Les amoureux du Paris Saint-Germain ont, eux, beaucoup aimé revoir leur ancien speaker emblématique en action. «Frissons de nostalgie», «Un joli cadeau de Canal+», ou encore «Michel Montana, reviens au Parc des Princes, s'il te plaît!».

Triplé en ligne de mire

L'homme au micro, retraité depuis le début de la saison, a en tout cas pris du plaisir, comme il l'a confié au Parisien:

«Ça fait du bien. J’avais décidé d’arrêter donc je ne regrette pas, mais c’est sûr que quand on voit la saison qu’ils font, je me suis dit: "Mais quelle erreur!" (rires)»

D'ores et déjà champion de France, le PSG vise un fantastique triplé: il jouera la finale de la Coupe nationale contre Reims le 24 mai et a pris l'avantage (1-0) sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale de Ligue des champions. Le retour aura lieu au Parc des Princes mercredi. Avec, on espère pour le club parisien, des fans plus enthousiastes à crier les noms des joueurs que le public de Canal+. (yog)