Marcel Sabitzer du Borussia Dortmund en train de «faire le ménage» pour que le match reprenne. Keystone

Dortmund-Real interrompu: voici les motivations des fauteurs de troubles

La finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid a été perturbée durant plusieurs minutes peu après le coup d'envoi. Certains «streakers» avaient un point commun.

Des scènes curieuses ont animé le début de la finale de la Ligue des champions, remportée samedi par le Real Madrid sur le score de deux buts à zéro. Peu après le coup d'envoi, un homme a fait irruption sur le terrain. Il a pu le traverser sans entrave et est retourné dans les tribunes sans être inquiété par la sécurité, tout cela sous les yeux de 90'000 spectateurs, présents à Wembley pour assister à l'un des matchs les plus attendus de la saison. L'arbitre de la rencontre, Slavko Vinčić, a interrompu le match après 21 secondes de jeu, jusqu'à ce que la situation puisse être clarifiée.

Des images étranges ont alors suivi sur la pelouse du mythique stade anglais. Trois autres personnes sont apparues sur le terrain, en ont fait le tour, avant que la sécurité n'intervienne finalement. Parfois, nous pouvions apercevoir des stadiers indifférents à ce qu'il se produisait sur la pelouse.

Etonnement, devant le manque de réaction des services de sécurité, le milieu du Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer, a dû intervenir, aidant les stadiers à stopper l'un des hommes se pavanant dans le stade.

La sécurité auraient ensuite empêché un cinquième spectateur, portant une perruque bleue et blanche, d'escalader les panneaux publicitaires. Dès la troisième minute, le jeu a repris.

Un gros chèque en vue

Ce qui était flagrant, c'est que trois des «streakers» arboraient le mot «Mellstroy» sur leur t-shirt. Qu’y a-t-il derrière cette inscription? Probablement un appel d'une star biélorusse des réseaux sociaux. «Mellstroy», de son vrai nom Andrey Burim, compte près de trois millions de followers rien que sur Instagram. C'est un gamer, un streamer actif sur la plateforme Kick, et également présent sur Youtube et TikTok.

Selon les médias russes, avant la finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, Burim aurait offert une prime de 30 millions de roubles (environ 300'000 francs) à toute personne débarquant sur la pelouse de Wembley durant la rencontre, avec un t-shirt sur lequel était inscrit «Mellstroy». Reste à savoir si les fauteurs de troubles recevront réellement cet argent. En attendant, ils risquent une interdiction de stade et une possible lourde amende.