Robert Lewandowski et ses coéquipiers du FC Barcelone ont pris le train jusqu'à Madrid pour affronter Getafe, une première.

Pour l'environnement, le FC Barcelone a fait une petite révolution

Les Catalans se sont déplacés pour la première fois en train à Madrid, où ils affrontent Getafe ce dimanche (16h15). Une alternative bien plus écologique que l'avion, mais difficile à mettre en place.

Le FC Barcelone est sur les bons rails. Au figuré d'abord: il est largement en tête du championnat d'Espagne avec dix points d'avance (et un match en moins) sur son dauphin, le Real Madrid. Il s'achemine donc vers un 27e titre de champion. Et puis au sens propre, depuis ce dimanche: les Catalans se rendent pour la première fois à Madrid en train, où ils affrontent Getafe (16h15), club de la banlieue de la capitale espagnole.

S'ils ont choisi ce moyen de transport à la place de l'habituel avion, ce n'est pas pour pouvoir admirer les pâquerettes mais pour une raison écologique. Les clubs de foot sont souvent épinglés par les militants verts pour leur usage très fréquent de l'avion pour des matchs à l'extérieur, même sur des courtes distances. Ça a été le cas entre autres des deux clubs de Manchester, United et City, et aussi du PSG.

Forcément, le FC Barcelone a dû faire quelques adaptations dans son voyage (environ 600 km) à bord de son train rapide qu'il a exclusivement affrété pour lui. C'est ce qu'a expliqué en conférence de presse l'entraîneur, Xavi:

«On dormira à Madrid ce (samedi) soir et on n’aura pas à rentrer au petit matin, donc ça ne nous affectera pas beaucoup. C’était le jour idéal pour le faire» Xavi, entraîneur du FC Barcelone

Ainsi, les Blaugrana sont partis de Barcelone samedi en fin d'après-midi et sont arrivés à Madrid trois heures plus tard, vers 21h00, comme le relate le média catalan TV3.

Le FC Barcelone a affirmé qu'il choisira des moyens de transport plus respectueux de l'environnement quand la distance et le planning le permettront.

Parce que non, être éco-responsable comme club n'est pas qu'une question de bonne volonté. Il faut prendre en compte la récupération nécessaire entre les nombreux matchs et la lourde logistique à mettre en place, où il s'agit notamment d'assurer la sécurité (des stars dans des petites gares au milieu de la foule a de quoi créer des émeutes) et coordonner le trafic ferroviaire. Autrement dit, c'est vite un casse-tête de trouver des alternatives à l'avion.

Le PSG est par exemple en discussion avec la SNCF pour organiser certains de ses déplacements en train. Ce sera quand même toujours plus pratique que le char à voile. (yog)