Un avion aux couleurs de Manchester City.

Enquête choc: des clubs de foot prennent l'avion pour 27 minutes

La BBC s'est penchée sur les voyages de 100 équipes de Premier League entre le 19 janvier et le 19 mars 2023. Les résultats vont faire bondir les militants du climat.

«Certains trajets en avion ne durent pas plus de 27 minutes»: c'est l'une des conclusions de la BBC, après que la chaîne a mené une enquête sur les 81 vols intérieurs de courte durée effectués pendant deux mois par des équipes de Premier League.

Trent Alexander-Arnold (à droite) et les joueurs des Reds dans un vol entre Newcastle et Liverpool (280 km par la route) en février.

Sur ces 81 vols, 59 concernaient des rencontres du championnat anglais, 16 des matches de FA Cup et 6 des matches de EFL Cup.

Le vol le plus court a duré 27 minutes, le plus long 77 minutes. La durée moyenne de ces 81 trajets aériens était de 42 minutes BBC Sport

La chaîne s'est aussi intéressée aux vols de «positionnement». «Il s'agit d'avions presque vides acheminés vers des aéroports pratiques, parfois à travers le Royaume-Uni, afin de transporter ensuite les joueurs et le personnel vers les matchs», écrit la BBC.

37 des 81 vols de joueurs étaient précédés d'un vol de «positionnement». La durée moyenne de ces 37 déplacements était de 42 minutes BBC Sport

Rappelons que les vols produisent des gaz à effet de serre - principalement du dioxyde de carbone (CO2) - en brûlant du carburant, et que ces gaz contribuent au réchauffement de la planète.

Le foot anglais se défend

Contactée par la chaîne, la Premier League a tenu à rappeler qu'au cours des deux mois couverts par l'étude, «il y a eu plus de 74 000 vols intérieurs au Royaume-Uni, ce qui fait que les 81 vols des clubs de Premier League représentent moins de 0,1 % de ce total». L'équipe d'Arsenal a ajouté que «les vols intérieurs de ce type ne représentaient que 0,25% des émissions totales du club pour la saison 2021-22».

Les clubs de football voyagent depuis des années en avion pour effectuer de courts trajets. Ils soutiennent que cette solution permet aux joueurs et au staff de disposer d'un maximum de temps pour se préparer et récupérer entre les matchs, alors que le calendrier est de plus en plus chargé.

Un argument qui ne convainc guère les militants du climat, lesquels épinglent régulièrement les footballeurs pour leurs trajets aériens, et pas seulement en Angleterre. Une polémique avait éclaté en France cette saison après que le PSG s'était rendu à Nantes en avion le 2 septembre. Un trajet qui lui aurait pris moins de 2h en TGV. Bousculé en conférence de presse, le coach Christophe Galtier avait ironisé en déclarant qu'il étudiait la possibilité de se déplacer en char à voile.

Le train est pourtant emprunté par de nombreux clubs européens. Selon les données publiées par «Trenitalia», pour la saison 2021/22, les voyages des équipes italiennes à bord de ses trains ont augmenté de 10%. Son concurrent «Italo» évoque même une augmentation de 30% par rapport à 2019. Et en Espagne, le Betis Séville a signé un partenariat avec le service ferroviaire espagnole «Renfe» pour ses déplacements dans le cadre des compétitions nationales.

Les réticences pourtant sont encore tenaces. De nombreux clubs estiment que le train est une fausse bonne idée. Certains matchs, disent-ils, finissent trop tard pour pouvoir rentrer autrement qu'en avion, sans compter que les joueurs se retrouveraient au milieu d'autres voyageurs.

La France délocalise un match en Thaïlande

Les participants au Trophée des champions, le match qui opposera le 5 août prochain le vainqueur de la Ligue 1 à celui de la Coupe de France, n'auront pas de questions à se poser pour leur déplacement, puisque la Fédération française a choisi d'organiser la partie à Bangkok.

La nouvelle a provoqué la consternation des militants du climat. Ces derniers ont immédiatement souligné le mauvais impact sur la planète qu'aura ce match, que deux équipes française disputeront à 9500 km de Paris.