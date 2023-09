Sergio Ramos, Alex Frei et Gianluigi Buffon (de gauche à droite) sont tous rentrés au bercail. image: keystone/watson

Comme Ramos, ils sont venus finir leur carrière dans leur club formateur

Sergio Ramos est revenu au FC Séville, où il a été formé et fait ses débuts pros, 18 ans après avoir quitté le club andalou. Avant lui, ces cinq footballeurs ont fait pareil.

La boucle est bouclée: Sergio Ramos (37 ans) est de retour au FC Séville, qui reçoit Las Palmas ce dimanche. Formé dans le club andalou, il avait quitté celui-ci pour le Real Madrid en été 2005. En 16 ans dans la capitale espagnole, il y est devenu une légende en remportant notamment quatre Ligues des champions et cinq championnats.

L'emblématique défenseur est parti en 2021 pour le Paris Saint-Germain, où il a joué deux saisons. Cet été, le vétéran a préféré revenir à Séville plutôt que de signer en Arabie saoudite, où un très juteux contrat l'attendait.

Comme Sergio Ramos, ces cinq footballeurs sont venus terminer leur carrière dans leur club formateur👇

Stéphane Chapuisat

L'attaquant vaudois (au centre) est revenu au Lausanne-Sport en 2005. Image: KEYSTONE

Stéphane Chapuisat est un monument du football suisse. Avec Ciriaco Sforza, Xherdan Shaqiri et Manuel Akanji, il est l'un des quatre Helvètes à avoir remporté la Ligue des champions. C'était en 1997, avec Dortmund, où le Vaudois a passé 8 ans. L'attaquant est formé au Lausanne-Sport, avec qui il dispute son premier match de LNA en 1987. Il quitte le LS en 1991 pour l'Allemagne. Après sa longue aventure à Dortmund, il rentre en Suisse en 1999 à GC, puis à YB. C'est en 2005, 14 ans après être parti de Lausanne, que «Chappi» signe pour une saison dans son club formateur, où il termine sa carrière. Et d'une belle manière: pour son dernier exercice, il claque 16 buts en 32 matchs de Challenge League.

Gianluigi Buffon

L'Italien est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Image: keystone

Tous les amateurs de foot ont été déçus de voir cette légende partir à la retraite cet été. Mais avant de ranger ses gants, Gianluigi Buffon (45 ans) a défendu pendant deux saisons la cage de Parme, là où tout a commencé pour lui. Le gardien est formé dans le club d'Émilie-Romagne, où il fait ses débuts en Serie A en 1995. En 2001, il part à la Juventus. Il reste 17 ans à Turin, remportant 10 championnats. «Gigi» fait une petite infidélité à la Vieille Dame en 2018-2019, saison qu'il dispute avec le PSG. Le gardien revient à la Juventus après seulement 12 mois à Paris. Puis, en été 2021, il retourne définitivement au Parma Calcio, 20 ans après l'avoir quitté.

Arjen Robben

Revenu à Groningen en 2020, Arjen Robben n'a pas pu profiter pleinement de sa dernière saison en pro à cause des blessures. Image: keystone

Avant de faire le bonheur de Chelsea, du Real Madrid et du Bayern Munich, Arjen Robben évolue au plus haut niveau aux Pays-Bas. Il est formé au FC Groningen, où il fait ses débuts pros à 16 ans seulement, en 2000. Deux ans plus tard, il est transféré chez le grand PSV Eindhoven. C'est en 2004 qu'il tente l'aventure à l'étranger, d'abord à Chelsea. Le grand public se souvient surtout de l'attaquant batave pour son long passage au Bayern (2009 à 2019), où il remporte une Ligue des champions (2013) et huit Bundesliga. Après une année entière de pause en 2019-2020, Arjen Robben effectue une dernière saison à Groningen, malheureusement ternie par les blessures (seulement six matchs, aucun en entier).

Alexander Frei

Revenu au FC Bâle en 2009, Alex Frei a encore eu de très beaux jours sous le maillot rhénan jusqu'à la fin de sa carrière. Image: KEYSTONE

Le Bâlois est toujours le meilleur buteur de l'histoire de la Nati (42 réussites en 84 sélections). Formé au FC Bâle, il part ensuite à Thoune, Lucerne et Servette avant de tenter sa chance à l'étranger en 2003, d'abord à Rennes puis à Dortmund. Il est meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2004-2005. En 2009, il revient au FC Bâle en provenance de Dortmund. Il reste sur les bords du Rhin jusqu'en 2013, où il remporte quatre titres de champion suisse consécutifs. En avril 2013, peu avant la fin de la saison, il rejoint toutefois le FC Lucerne avec effet immédiat comme directeur sportif. Pour son dernier match en pro au FC Bâle, il marque un superbe coup franc lors d'une victoire contre Zurich.

Andriy Shevchenko

L'Ukrainien a été Ballon d'Or 2004. Image: keystone

C'est le seul Ballon d'Or de cette liste. Andriy Shevchenko reçoit cette prestigieuse distinction en 2004, alors qu'il est joueur de l'AC Milan. L'attaquant ukrainien compte aussi une Ligue des champions avec les rossoneri (2003). Avant de briller en Lombardie dès 1999, il est formé au Dynamo Kiev, où il fait aussi ses débuts en pro. Après une pige à Chelsea, il retourne au Dynamo en 2009, dix ans après l'avoir quitté. Il met fin à sa carrière en 2012, après trois dernières saisons à avoir terrorisé les défenses de son pays. La preuve: pour son ultime exercice, à 35 ans, il plante encore six buts en seize matchs.

De quoi inspirer Sergio Ramos à Séville, un club qui aura en plus le privilège – en tant que vainqueur de l'Europa League – de disputer la Ligue des champions cette année. Les Andalous affronteront Arsenal, le PSV Eindhoven et Lens dans le groupe B.