L'équipe suisse de hockey a pris une décision historique

C'est du jamais vu: le numéro d'un joueur de la Nati a été retiré. Cette décision a été prise jeudi lors de la Swiss Hockey Night à Soleure.

L'équipe nationale a été distinguée, jeudi soir lors du gala du hockey suisse, en recevant comme l’an dernier le prix spécial «Hockey Award». Mais c'est surtout un de ses joueurs emblématiques qui a marqué les esprits, et pour plusieurs raisons.

Andres Ambühl a reçu un «Special Award». Il a également été une nouvelle fois élu joueur le plus populaire de la National League – pour la neuvième et dernière fois, après avoir mis un terme à sa carrière lors de la finale du Mondial. Surtout, il a été annoncé que le numéro 10 de «Büeli» ne sera plus jamais attribué en équipe nationale suisse. Une première dans l’histoire du hockey sur glace helvétique.

Cet hommage inédit récompense un joueur qui a marqué de son empreinte toute une génération, peut-être même deux: Andres Ambühl (42 ans) a disputé cinq Jeux olympiques, un record planétaire de 20 championnats du monde (!) pour 352 sélections internationales.

Un autre hockeyeur a été récompensé jeudi: Sven Andrighetto. L'attaquant des ZSC Lions a été désigné joueur le plus précieux de la phase finale du championnat, succédant à son coéquipier Denis Malgin. À 32 ans, il a brillé aussi bien sur les patinoires suisses qu’à l’international: élu MVP et meilleur buteur de la Ligue des champions, il a aussi décroché l’argent mondial avec la Nati.

Les ZSC Lions n’ont pas autant dominé les votes que l’an passé, reflet d’une saison régulière particulièrement disputée et équilibrée en National League. Le titre de MVP de la saison est revenu à Austin Czarnik, centre américain du SC Berne, qui évoluera à Lausanne l’an prochain. Auteur d’une saison remarquable, Stéphane Charlin (SCL Tigers) a été élu meilleur gardien et a obtenu dans la foulée sa première sélection pour les Mondiaux. Le prix du meilleur espoir a été décerné au défenseur de 19 ans Ludvig Johnson, de l’EV Zoug.

Austin Czarnik (à droite) a été récompensé par le directeur de la National League Denis Vaucher. Keystone

Chez les femmes, le palmarès reste inchangé par rapport à l’an dernier. Alina Müller (Boston Fleet, États-Unis) a été élue joueuse de l’année, tandis que la Française Estelle Duvin, championne avec le SC Berne, a été sacrée meilleure joueuse du championnat suisse. (jcz/abu/sda)