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Football: le gardien Ronald Koeman Jr. a inscrit un doublé

epa13157207 Telstar goalkeeper Ronald Koeman Junior celebrates their victory following the Dutch Eredivisie match between NEC Nijmegen and Telstar in Nijmegen, the Netherlands, 08 August 2026. EPA/BAR ...
Le héros du match nul: le gardien Ronald Koeman Jr.Image: keystone

Ce gardien a réussi un exploit

Ronald Koeman Jr. a inscrit deux buts dans le championnat néerlandais ce week-end. Le fils de la légende Ronald Koeman a notamment égalisé à la...101e minute!
07.09.2026, 10:3607.09.2026, 10:36
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Les buts inscrits par des gardiens sont devenus extrêmement rares depuis les retraites de René Higuita, Hans-Jörg Butt ou encore Rogério Ceni. Ronald Koeman Jr., fils de la légende du football néerlandais, a pourtant réussi l’exploit d’en marquer non pas un, mais deux au cours du même match.

Lors du match nul 2-2 face à Cambuur, le gardien de 31 ans a transformé deux penalties et permis à Telstar, réduit à dix et mené 0-2, d’arracher un point. Il a inscrit le but de l’égalisation à la onzième minute du temps additionnel. Une performance historique: Koeman Jr. est devenu le premier gardien à signer un doublé en Eredivisie.

«Je sais que je tire bien les penalties, je n’ai aucun doute là-dessus», a déclaré Koeman Jr. après la rencontre à ESPN. Il est désormais le tireur numéro un de son équipe dans cet exercice. Avec trois penalties transformés en autant de tentatives, difficile de lui donner tort.

Son premier but sur penalty avait déjà joué un rôle crucial la saison dernière, puisqu’il avait potentiellement sauvé Telstar de la relégation. Lors de la dernière journée, Koeman Jr. avait inscrit à la 89e minute le but de la victoire 2-1 sur le terrain de Volendam, concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Volendam avait alors dû passer par les barrages avant d’être relégué en deuxième division. En cas de défaite ce jour-là, c’est Telstar qui aurait été à sa place.

Comme à l’époque, Koeman Jr. n’a pas tremblé dimanche. «Les adversaires essaient de me parler et de me perturber, mais ça ne m’affecte pas», a-t-il expliqué avec le sourire. Sur ses deux penalties, le Néerlandais né à Barcelone est resté parfaitement maître de ses nerfs, envoyant à chaque fois le ballon dans le petit filet droit. «Je devrais peut-être changer de côté un jour. Mais si la frappe est suffisamment puissante, le gardien ne peut de toute façon pas l’arrêter», a plaisanté Ronald Koeman Jr., visiblement sûr de sa technique.

Il faut dire qu’en matière de penalties, il a de qui tenir. Son père, qui porte le même nom, est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football néerlandais. Ronald Koeman a été sacré quatre fois champion des Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven, ainsi que quatre fois champion d’Espagne avec le FC Barcelone. Il a également remporté la Coupe d’Europe des clubs champions avec le PSV et le Barça, et a été sacré champion d’Europe avec les Pays-Bas en 1988.

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Ancien défenseur, Koeman père a transformé 115 penalties sur 131 tentés au cours de sa carrière. Malgré leurs postes très différents, il a donc peut-être transmis quelques précieux conseils à son fils. Le record du nombre de buts inscrits par un gardien au cours d’un même match reste toutefois la propriété de José Luis Chilavert. En novembre 1999, le Paraguayen avait réussi un triplé lors de la victoire 6-1 de Vélez Sarsfield contre Ferro Carril Oeste en championnat d’Argentine.

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