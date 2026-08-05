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Le foot teste une nouvelle règle contre les tricheurs

Le foot teste une nouvelle règle contre les tricheurs

La Fédération anglaise a peut-être trouvé la solution pour éviter que les gardiens de but ne perdent volontairement du temps. Vous en pensez quoi?
05.08.2026, 05:3205.08.2026, 05:34
Julien Caloz
Julien Caloz

Les arbitres ont tendance à laisser le jeu se poursuivre lorsqu’un joueur de champ reste au sol, qu’il soit réellement blessé ou qu’il cherche à le faire croire. La situation est différente lorsqu’il s’agit d’un gardien de but: puisqu’une rencontre ne peut se poursuivre sans portier, l’arbitre est presque toujours contraint d’interrompre le match. Les gardiens le savent bien et certains n’hésitent pas à exploiter cette particularité pour gagner de précieuses secondes en fin de match.

La Fédération anglaise de football (FA) a décidé de lutter contre ce phénomène en expérimentant une nouvelle mesure. Celle-ci sera appliquée dans certains matchs du pays lors de la saison à venir. L’objectif affiché est de favoriser des rencontres plus dynamiques et d’éviter que leur déroulement ne soit trop souvent haché.

La stratégie grotesque d'un gardien de but pour perdre du temps

Concrètement, lorsqu’une rencontre sera interrompue pour permettre à un gardien de recevoir des soins, son équipe devra temporairement évoluer à dix. L’entraîneur désignera alors un joueur de champ chargé de sortir, lequel ne pourra revenir qu’une minute après la reprise. Avec cette mesure, la Fédération anglaise entend garantir une prise en charge adaptée des blessures réelles, tout en empêchant qu’un arrêt de jeu ne procure un bénéfice tactique. D’après Sky Sports, si le technicien ne choisit personne, le capitaine sera automatiquement invité à quitter la pelouse.

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La règle ne s’appliquera cependant pas dans toutes les situations. Aucun joueur de champ ne devra sortir si l’arrêt de jeu fait suite à une faute commise sur le gardien, à un choc avec un adversaire ou un partenaire, ou encore si le portier présente un saignement, précise Le Monde.

Le media The Athletic apprécie la mesure mais souligne néanmoins un possible effet pervers: un gardien réellement touché pourrait être tenté de refuser des soins afin de ne pas pénaliser son équipe, au risque de poursuivre le match diminué et de commettre une erreur décisive.

VAR, pertes de temps…: voici les nouvelles règles en Super League

La BBC indique de son côté que l’IFAB évaluera les résultats de cette expérimentation tout au long de la saison. Si le dispositif se révèle concluant, il pourrait être intégré durablement aux lois du jeu et étendu à l’ensemble des compétitions à partir de la saison 2027-2028.

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