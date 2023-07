«Je suis thurgovienne dans l'âme, américaine dans la tête»

Son passage en défense centrale

«Je joue tout simplement où l'entraîneure Inka Grings me demande de jouer. Mais il est clair que c'est au poste de latéral que je me sens le mieux. C'est là que j'évolue en club, à Arsenal, et j'y ai déjà accumulé beaucoup d'expérience. Mais si Inka décide de me faire jouer en défense centrale contre la Nouvelle-Zélande, elle pourra compter sur moi. Je me suis très bien débrouillée contre la Norvège. Déjà pendant la préparation, j'ai joué de temps en temps à ce poste. Bien sûr, la position du corps est un peu différente. C'est spécial pour moi car, comme latérale, j'ai l'habitude d'avoir toujours la ligne de touche à proximité.»