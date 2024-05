Voici combien le fisc suisse perdrait si la FIFA partait

Association vs entreprise

En Suisse, les entreprises sont imposées sur la base des bénéfices et du capital. Les associations sont également soumises à l'impôt, mais elles peuvent en être partiellement ou totalement exonérées, selon les conditions. Cette règle varie bien sûr en fonction des cantons. Un petit club familial sera souvent soulagé de ce fardeau. Les associations à but non lucratif ou reconnues d'utilité publique peuvent également être partiellement ou totalement exonérées d'impôts. En Suisse, la FIFA est reconnue comme une association, et non pas comme une entreprise.