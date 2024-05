La Fifa préparerait un gros coup en secret

«La Fifa est heureuse en Suisse. Il y a beaucoup d'organisations sportives et internationales qui ont leur siège à Genève et à Lausanne, mais tant que nos membres n'en ont pas décidé autrement, Zurich reste notre siège principal. En fait, nous envisageons d'ouvrir des antennes en Suisse et d'étendre notre présence dans le pays»

Bryan Swanson, dans un communiqué de la Fifa