Paul Pogba contrôlé positif: son ascension et sa chute en 6 actes

Suspendu après un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba enchaîne les malheurs et les scandales. Il était le footballeur le plus cher de la planète mais tout a mal tourné.

Depuis qu'il est devenu champion du monde en 2018, Paul Pogba vit une descente aux enfers, d'une succession de blessures à une tentative d’extorsion par son propre frère, jusqu'à une suspension pour dopage prononcée lundi après un contrôle positif à la testostérone daté du 20 août - un Udinese-Juventus dans lequel il n'était même pas entré en jeu.

C'est une nouvelle affaire pour Pogba dans ce qui sera peut-être le dernier chapitre de sa carrière. Une carrière qui n'a cessé d'osciller entre des très hauts et des très bas.

Débuts professionnels difficiles

En 2009, à l'âge de 16 ans, Pogba quitte Le Havre pour intégrer l'académie de Manchester United. Deux ans plus tard, le gamin de la banlieue parisienne s'impose dans la réserve, mais il ne fait que de brèves apparitions chez les pros. À l'été 2012, il décide de rejoindre la Juventus Turin.

Dans le podcast UTD, Pogba explique qu'il a refusé de prolonger à Manchester parce que, «principalement, je n'avais pas la confiance de l'entraîneur». Bien que le Français considérait Alex Ferguson comme «le meilleur manager de l'histoire», il s'en défiait et n'avait pas ses faveurs. Il n'avait pas l'impression que le club croyait en lui.

Il n'est même pas entré en jeu lors d'un match contre Blackburn, alors que le milieu de terrain était décimé. Pour faire le nombre, Ferguson lui a préféré le latéral brésilien Rafael dont ce n'était absolument pas le poste.

«Ce jour-là, mon cœur s'est brisé. J'ai pris la décision difficile de partir» Paul Pogba

L'un des meilleurs

No 8 du monde

Le «petit» Français à la crête peroxydée arrive à la Juve gratuitement. Il n'a besoin que de six mois pour s'imposer dans le onze de départ. La Juventus devient championne pour la deuxième fois d'affilée et Pogba, 19 ans, est incontournable à mi-terrain, aux côtés d'Andrea Pirlo et Arturo Vidal. Il apprend beaucoup de Pirlo en particulier. Un jour, «l'architecte» présente Pogba comme la meilleure jeune star qu'il ait jamais côtoyée. En 2013, le Français est élu «Golden Boy».

L'ascension se poursuit inexorablement. Pogba progresse chaque année et devient un cadre de la Juve. En quatre années avec «La Pioche», la Juve remporte le titre de champion, atteint les demi-finales de la Ligue Europa en 2013/14 et la finale de la Ligue des champions l'année d'après. Pogba dispute toute la finale contre Barcelone, mais ne peut empêcher la défaite 3-1.

Pendant cette période faste, Pogba fait ses débuts en équipe de France et participe à la Coupe du monde 2014 où il est élu meilleur jeune joueur. A l'Euro 2016 disputé dans son pays, il dispute tous les matchs et devient un patron. A 23 ans, il figure déjà dans les équipes types de l'Uefa et de la FIFA. Son avenir semble tout tracé.

Sa valeur marchande atteint 70 millions d'euros et l'intérêt autour de ce No 8 complet, également star des réseaux sociaux, frise l'hystérie. En août 2016, Manchester United annonce le retour du Français sous le hashtag «Pogback». «La Pioche» est libérée par la Juventus contre un chèque record à l'époque de 105 millions d'euros.

Champion du monde!

«J'ai vraiment apprécié mon séjour à la Juve. Mais j'avais l'impression que je devais retourner à Old Trafford maintenant», explique Paul Pogba sur «Eurosport».

Ce devait être ses meilleures années de footballeur. Pour sa toute première saison, Pogba emmène United au titre en Europa League et termine meilleur joueur de la compétition. L'année suivante, les Red Devils de José Mourinho sont deuxièmes de Premier League, leur meilleur résultat depuis que Ferguson a pris sa retraite en 2013. Pogba séduit à la fois en tant que pivot et que buteur-passeur.

Mais le moment le plus important survient avec l'équipe de France. A la Coupe du monde 2018, Pogba soulève le trophée. Là aussi, il est un joueur clé. Le relais de Didier Deschamps sur le terrain. En finale contre la Croatie, il marque le 3-1 décisif. Son coéquipier Adil Rami déclare: «Je ne sais pas comment ni d'où ça vient, mais il a mûri pour devenir un leader. C'était l'homme fort de l'équipe de France.»

Une vidéo glissée dans le vestiaire révèle son discours poignant juste avant la finale:

«On a perdu une finale (Euro 2016). On le sait, on l'a encore ici (il pose le doigt sur son cœur). On l'a encore là (il pose son doigt sur sa gorge). On l'a encore dans la tête. Aujourd'hui, on ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qui est à nous. Aujourd'hui, les gars, on se regarde: on ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qui est à nous.»

«Je veux que ce soir on soit dans la mémoire de tous les Français qui sont en train de nous regarder. De leurs enfants, de leurs petits-enfants et leurs petits-enfants encore (sic). Il y a 90 minutes pour entrer dans l'histoire. A vie, à vie les gars. Maintenant je vous regarde, je ne vais pas crier. Je veux qu'on rentre sur le terrain comme des guerriers, des leaders. Après je veux voir des larmes, des larmes de joie, pas des larmes de tristesse. Des larmes de joie sur le terrain, en train de s'embrasser les gars. Ok?»

90 minutes plus tard, Pogba est champion du monde à seulement 25 ans - et atteint le sommet de sa carrière, ce qu'il ne sait pas encore.

Bouc émissaire

à Manchester

Alors qu'il connaît son plus grand succès avec l'équipe de France, Pogba traverse une période difficile en club. La relation Mourinho se dégrade assez rapidement après le Mondial, et un rapport de force s'installe entre les deux hommes. Pour ses trois derniers matchs sous les ordres du Portugais, Pogba ne reste sur le terrain que 15 minutes. «A un moment, j'avais une excellente relation avec Mourinho et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé», témoignera-t-il plus tard.

En décembre 2018, Mourinho est remplacé par Ole Gunnar Solskjaer, Pogba est de retour dans le onze de départ et exprime sa gratitude avec une excellente seconde partie de saison. Il totalise 16 buts et 11 passes décisives en 46 matchs - et pourtant, il devient un bouc émissaire lorsque Manchester United traverse une période creuse en fin de saison. Les fans le houspillent et lui font porter la responsabilité de la crise. Peu à peu, les blessures commencent à le tourmenter et ses absences à durer.

Fin 2020, il décrit son passage à Manchester United comme la «période la plus difficile de ma carrière». Pogba parle aussi de sa dépression. Les problèmes ont commencé sous Mourinho, raconte-t-il dans «Le Figaro». «Si vous n'avez pas la peau dure, vous êtes mort dans ce sport.» Après une dispute avec les supporters, il devient clair pour tout le monde que son séjour à Manchester restera à jamais un échec. Certains fans de United ont crié: «Va te faire foutre, Pogba!» En réponse, il a porté sa main à son oreille.

C'est ainsi que Pogba est considéré depuis comme un joueur à problème. Or selon ESPN, sa réputation au sein du club était en décalage total avec la perception que l'opinion publique en avait de l'extérieur. «La Pioche» a souvent joué les intermédiaires entre les joueurs et la direction de Manchester United. Il est resté l'un des leaders de l'équipe. Que sa présence ait pu paraître nuisible est considéré par certains insiders comme une erreur de jugement.

Retour à la Juve,

entre kidnapping et ski

Sa «deuxième fois» avec Manchester United se termine durant l'été 2022, à l'expiration de son contrat. Pogba retourne à la Juventus - tous deux se déclarent leur flamme et se disent les plus heureux du monde. «Il est parti en jeune garçon, il revient en tant qu'homme et que champion», écrit la Juve dans sa présentation officielle.

Les espoirs sont grands. Mais pour commencer, Pogba rate toute la première moitié de la saison en raison d'une blessure contractée en Angleterre. Dans le même temps, il est l'objet d'une tentative d'extorsion et d'enlèvement de la part d'anciens «amis», dont son propre frère.

Avant même d'entrer sur le terrain, Pogba est la cible des tifosi. En décembre, il s'affiche sur les réseaux sociaux en train de skier, alors qu'il est officiellement convalescent. L'ancienne gloire de la Juventus Marco Tardelli ne le rate pas: «C'est un problème pour le club. Il va skier alors que ses coéquipiers sont aux prises avec de grosses difficultés.»

Néanmoins, l'euphorie règne lorsque Pogba fait son retour à la compétition dans le derby turinois. Nous sommes à la fin février, plus de six ans et demi après sa dernière apparition sous le maillot de la Juve. Les fans sont prêts à tout oublier. Mais à peine dix jours plus tard, Pogba est exclu de l'équipe pour des raisons disciplinaires. «C'est une question de respect», justifie l'entraîneur Allegri, évoquant un retard à une séance. Et alors que la sanction est levée, alors que Pogba est enfin attendu sur le terrain, il se blesse à nouveau... pendant l'échauffement du matin.

Suspension pour dopage et recommencement

Alors qu'il revient difficilement d'une longue blessure à un genou, Paul Pogba est contrôlé positif à l'issue d'un match qu'il n'a même pas joué. Le tribunal antidopage italien révèle la présence de testostérone d'origine non endogène, une substance qui appartient à la catégorie des stéroïdes anabolisants et qui favorise le développement des muscles. En attendant les résultats de la contre-analyse, Pogba est suspendu à titre provisoire. Il encourt une suspension maximale de 4 ans que ses avocats tenteront de réduire en plaidant la prise non intentionnelle.

Paul Pogba a déjà manqué 400 jours avec la Juventus depuis son arrivée en juillet 2022...