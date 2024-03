L'aventure de Siegrist au Celtic Glasgow tourne au vinaigre

L'aventure de ce footballeur suisse au Celtic Glasgow tourne au vinaigre

Arrivé chez les Bhoys en tant que gardien n°2, le portier helvétique Benjamin Siegrist - censé concurrencer Joe Hart - est relégué dans la hiérarchie. Il vit ses matchs depuis les tribunes. Un calvaire sans fin, ou presque.

Benjamin Siegrist ne s'attendait certainement pas à devenir un indésirable au moment de s'engager à l'été 2022 avec le Celtic Glasgow. Il savait qu'il ne serait pas titulaire face à l'expérimenté Joe Hart. Un gardien de classe mondiale, longtemps n°1 à Manchester City et en équipe d'Angleterre.

Mais en paraphant un contrat de quatre ans, tout en étant plus jeune que l'Anglais, sur le déclin, Siegrist se voulait confiant. Il débarquait dans la peau du n°2, en ayant la ferme intention de venir déstabiliser Hart, alors en place au Celtic Park depuis une saison.

Le Times, qui titrait «Benjamin Siegrist, prêt à rivaliser avec Joe Hart» après l'officialisation du transfert, voyait en lui un sérieux concurrent. Et ce n'était pas si surprenant.

Après avoir bourlingué dans les divisions inférieures du championnat anglais - prêté à tout-va par Aston Villa, et être passé par le FC Vaduz en Super League et Challenge League, Benjamin Siegrist, champion du monde U17 avec la Suisse, s'est fait un nom en Ecosse, à Dundee United. Arrivé tel un anonyme en provenance du Liechtenstein, il n'a eu besoin que de trois mois pour s'emparer de la place de titulaire.

Benjamin Siegrist après un match de Super League entre le FC Vaduz et le Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE

Le gardien suisse est resté un total de quatre saisons à Dundee United et a grandement participé à la montée de son équipe dans l'élite, deux ans après sa signature. Il s'est distingué encore davantage lors de son dernier exercice sous le maillot des Terrors, aidant ses coéquipiers à terminer quatrième de Scottish Premiership et à se qualifier pour le troisième tour de la Ligue Europa Conférence.

Du rêve au cauchemar en l'espace de quelques mois

Benjamin Siegrist faisait partie des meilleurs gardiens du championnat écossais lorsque son contrat à Dundee est arrivé à échéance. Il était alors courtisé par de nombreux clubs.

Même le grand rival du Celtic, les Rangers, se montraient intéressés.

En optant pour le maillot vert et blanc, le portier suisse a sans doute choisi le challenge le plus relevé. Il vivait néanmoins un rêve éveillé, le Celtic étant un club mythique. Le plus grand par lequel il est passé et surtout, celui qu'il a vu jouer en Ligue des champions au Parc Saint-Jacques, lorsqu'il était enfant et ramasseur de balles au FC Bâle.

Benjamin Siegrist a donc débuté la saison 2022/2023, sa première au Celtic, en tant que n°2. Il se trouvait sur le banc en championnat et en Ligue des champions, et a ainsi vu de près le Real Madrid et le RB Leipzig. Le natif de Therwil (BL) a toutefois pu s'illustrer à deux reprises en Coupe de la ligue écossaise, comme le veut la tradition avec les gardiens remplaçants. Il est également apparu lors de rencontres amicales, notamment lors de la tournée du club en Australie. Puis une blessure au mollet l'a écarté du groupe durant toute la deuxième partie de saison. Ce qui devait être une indisponibilité de quelques semaines a duré, provoquant des spéculations sur son absence mystérieuse.

Siegrist a néanmoins surmonté sa blessure. Mais peu après son retour dans l'équipe, Brendan Rodgers a remplacé Ange Postecoglou au poste d'entraîneur, et le Suisse n'a plus jamais eu sa chance.

Pire, il a été relégué au rang de troisième gardien, dépassé par Scott Bain, un portier sur lequel le club ne mise pourtant pas puisqu'il sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Non seulement Benjamin Siegrist ne joue pas, mais en plus, il ne fait pas partie du groupe. En 2023/2024, le Suisse ne s'est assis qu'une seule fois sur le banc du Celtic, uniquement parce que Joe Hart était suspendu. Le reste de son temps, le joueur formé au FC Bâle le passe confortablement installé en tribunes.

Transfert avorté à la dernière minute

La gestion du cas Benjamin Siegrist interroge en Ecosse. Tout le monde cherche à comprendre pourquoi le seul portier dont le contrat n'expire pas cet été est placé sur la liste des indésirables. Le coach estime sans doute que son gardien n'est pas au niveau. Après tout, il subsiste d'importantes disparités dans le championnat écossais. Le Celtic et les Rangers dominent, et un bon joueur d'une équipe de moitié de tableau (Dundee United joue désormais en 2e division) ne remplit pas forcément les critères de la recrue idéale. Certains comme Cameron Bell, qui tenait par le passé les cages du Celtic, sont toutefois convaincus qu'il existe un problème sous-jacent.

«Il n'était pas particulièrement bon avec ses pieds lorsqu'il jouait à Dundee United. Mais il était un très bon gardien et il a réalisé de grands arrêts. Il se passe quelque chose en arrière-plan dont Brendan n'est pas satisfait. Scott Bain est aujourd'hui largement devant dans la hiérarchie» Cameron Bell dans l'émission Clyde 1 Superscoreboard

Quel que soit le problème, le club comme le joueur ne sont pas épargnés à cause de cette situation. Dans ce contexte, le Celtic a bien essayé de se séparer de son troisième gardien lors du dernier mercato hivernal. Mais les équipes ne se sont pas pressés, et le prêt un temps envisagé au Sturm Graz en Autriche a finalement été avorté. Certains envoyaient aussi Siegrist en Australie, le pays de sa compagne, la star du Bachelor Brittany Hockley. Il en a été autrement et le Suisse continue de faire parler de lui en Grande-Bretagne, davantage pour son couple people que pour ses performances sur le terrain.

Joe Hart partira à la retraite à l'issue de la saison. Scott Bain ne sera peut-être pas prolongé. Siegrist - finaliste de l'Euro espoirs en 2011, aux côtés de Yann Sommer et Kevin Fickentscher - devra malgré tout se trouver une porte de sortie. Car même si son contrat court jusqu'en 2026, il ne fait plus partie des plans de son équipe. Les médias locaux rapportent depuis le début de semaine un intérêt de la part du club d'Aberdeen. Le gardien n'a que 32 ans. Il n'est pas trop tard pour rebondir ailleurs en Ecosse. Dans un club «moyen» du championnat, pas aussi huppé que le Celtic ou les Rangers.