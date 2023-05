Le joueur du FC Barcelone, Sergi Roberto, a adressé un message dans une vidéo aux fans russes du club catalan. image: capture d'écran twitter

Une vidéo gênante du FC Barcelone fait enrager les Ukrainiens

Le club catalan a posté ce week-end une vidéo en l'honneur de ses fans... russes. L'Ukraine est écœurée et les réactions sont vives.

Plus de «Sport»

Malgré son tout frais titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone ne s'est pas fait beaucoup de fans ce week-end en Ukraine. La faute à une maladresse dans sa communication.

Le club blaugrana a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo qui remercie ses fans… russes. «Un salut à tous les supporters du Barça qui nous suivent de Russie. Nous nous voyons bientôt», se réjouit dès les premières secondes le latéral gauche Alejandro Baldé. Son coéquipier Sergi Roberto renchérit:

«Aux supporters qui viennent de Russie: merci pour votre soutien et votre énergie. Ce titre est aussi le vôtre et j'espère que nous pourrons en gagner beaucoup d'autres» Sergi Roberto, joueur du FC Barcelone

Les clubs ukrainiens, dont le pays est envahi et bombardé par les troupes russes depuis février 2022, n’ont pas tardé à faire part de leur écœurement causé par cette vidéo, comme le fait savoir RMC Sport. «FC Barcelone, nous devons vous rappeler que les Russes ne participent pas à votre titre de champion de la Liga, mais à une invasion à grande échelle en Ukraine. Et des centaines voire des milliers de fans de football ukrainiens, y compris vos supporters, meurent», a par exemple écrit le Karpaty Lviv sur son compte Twitter.

Les deux mastodontes du pays, le Dynamo Kiev et le Chakhtar Donetsk, ne sont, eux non plus, pas restés muets. Le club de la capitale a choisi l’ironie: «Nous recommandons fortement aux joueurs du FC Barcelone de se rapprocher de leurs fans russes et de postuler pour la participation au championnat de Russie», en référence aux envies (menaces?) récentes du Barça de quitter la Liga et de s’exiler dans une ligue étrangère. Le message est accompagné de la photo d’un stade ukrainien, détruit par les bombes du Kremlin.

Le Chakhtar, lui, fustige ce qu’il considère être une opération commerciale et pointe du doigt un paradoxe:

«Pendant que nos soldats suivent un processus de rééducation à Barcelone, les joueurs du FC Barcelone Sergi Roberto et Alejandro Balde enregistrent un message vidéo aux fans du pays qui tue des Ukrainiens, tue des enfants et détruit nos villes en ce moment. Aucune victoire, aucune centaine de milliers de t-shirts vendus ne valent une vie humaine. Les photos montrent deux militaires ukrainiens, Vitalii Shumei et Bohdan Kush, qui ont été grièvement blessés à la suite de l'agression russe et sont actuellement soignés à Barcelone.» Tweet du Chakhtar Donetsk

Avant de débuter son commentaire du match entre le Barça et la Real Sociedad (1-2) samedi, le journaliste ukrainien Vitalyi Kravchenko s’est lui aussi emporté contre les champions d’Espagne. «Honte au Barça, à Alejandro Balde et Sergi Roberto», s’est-il ému, tout en rappelant que le président blaugrana, Joan Laporta, a apporté publiquement son soutien plusieurs fois à l’Ukraine et que l’Espagne fournit à celle-ci une aide militaire et humanitaire.

Lewandowski interpellé et surpris

Sur Twitter, le Chakhtar a aussi interpellé directement la star barcelonaise et capitaine de la Pologne – un pays fortement impliqué aux côtés de l’Ukraine – Robert Lewandowski, en lui demandant s’il considérait «cette situation comme normale?»

L’attaquant a répondu dans une interview au média polonais Interia Sport:

«J'ai découvert la vidéo un certain temps après et, pour le dire gentiment, j'en ai été très surpris. Je me suis renseigné auprès du club sur la situation, et je sais qu'il ne s'agissait pas d'une position officielle, mais d'une déclaration lors d'une réunion avec les médias détenant les droits de diffusion de la Liga» Robert Lewandowski, joueur du FC Barcelone

Lewandowski a aussi informé que son club «va prendre des mesures en réponse à cette situation.» Pas sûr que les clubs et fans ukrainiens se contentent d’un message d’excuses ou d’un match amical face à une équipe de leur pays en guise de rétropédalage… Affaire à suivre. (yog)