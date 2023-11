Le but d'Anthony Gordon contre Arsenal a longtemps été contrôlé par les arbitres avant d'être validé. Image: keystone

C'est quoi ce but «honteux» checké trois fois par la VAR?

Arsenal a perdu son invincibilité en Premier League, ce samedi à l'extérieur. Une défaite 1-0 sur la pelouse de Newcastle qui ne passe vraiment pas chez les Gunners, tant le but d'Anthony Gordon pose question.

Ce Newcastle - Arsenal ne restera pas dans les annales de Premier League. Du moins pour sa qualité. Nous nous en souviendrons peut-être pour une autre raison: ce but controversé des Magpies, le seul de la rencontre, qui a dû être contrôlé à trois reprises par l'assistance vidéo, pendant de longues minutes.

Trois situations à analyser

Nous étions à la 62e minute de jeu lorsque Fabien Schär, sur un long dégagement, trouva Joelinton en profondeur. Le Brésilien n'a pas réellement su contrôler le ballon, qui fila dans les pieds de Joe willock. L'Anglais décrochait alors une frappe, mais son tir trop croisé se déroba, en direction du poteau de corner.

On pensait que le ballon sortirait, ce ne fut finalement pas le cas, sauvé in extremis par les Magpies. Dès lors, le premier contrôle vidéo consistait à savoir si le jeu pouvait se poursuivre, ou si un dégagement au 5,50 m devait être prononcé.

Sur le centre suivant, qui mena au but, deux autres situations ont été contrôlées. D'abord, les arbitres voulaient savoir si sur sa remise, Joelinton faisait faute sur Gabriel Magalhaes en le poussant dans le dos. La troisième et dernière vérification consistait à voir si Gordon était en position de hors-jeu au moment de recevoir le ballon, et de tirer devant David Raya.

Les trois situations auront été longuement contrôlées, mais le but sera finalement accordé, une décision faisant beaucoup de bruit en Angleterre.

Les Gunners crient au scandale

Le coach d'Arsenal n'en démord pas, il ne comprend pas comment un tel but a pu être accordé. En conférence de presse, Mikel Arteta a évoqué «une honte» et s'est dit véritablement «embarassé».

«C’est honteux ce qu’il s’est passé, la façon dont le but a été marqué, en Premier League, le championnat que l’on présente comme le meilleur au monde. Cela fait vingt ans que je suis dans ce pays et maintenant j’ai honte. Il y avait une équipe qui cherchait à gagner le match aujourd’hui, c’était Arsenal. Le résultat est loin d’être à la hauteur du niveau que cette ligue doit avoir et de la manière dont elle est disputée. Je suis gêné d’avoir participé à cela»

Devant les caméras de Sky Sports, le technicien espagnol a répété à plusieurs reprises qu'il se devait de venir évoquer ce but, car «ce n’est pas acceptable, les enjeux sont trop importants».

Arteta fait sans doute allusion à la faute non sifflée sur son défenseur, car le hors-jeu, lui, semble difficile à concevoir. Pour ce qui est de la sortie du ballon, à vous d'en juger. Grâce à sa technologie, BeIN Sport a en tout cas pu démontrer que le jeu devait se poursuivre.