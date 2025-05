«Je voulais voir quelqu’un vivre pleinement sans seins, et je ne trouvais pas cette image. Alors je suis devenue cette personne.» Image: dr

Qui est Louise Butcher, la marathonienne qui court topless?

Louise Butcher court des marathons torse nu, les cicatrices de sa double mastectomie exposées au grand jour. Non pas pour provoquer ou choquer, mais pour clamer que la vie continue, le corps guérit, et la beauté réside aussi dans les marques de la survie. Portrait d’une femme qui inspire au-delà des lignes d’arrivée.

Avril 2022. Louise Butcher, une Britannique de 51 ans, mère de deux enfants et habitante de Braunton, un village côtier du Devon, reçoit un diagnostic de cancer du sein lobulaire. Le ciel lui tombe sur la tête.

Ironie cruelle, trois semaines plus tôt, une mammographie l’avait rassurée. Mais une autopalpation attentive, suivie d’une échographie, révèle une tumeur de cinq centimètres nichée près de la paroi thoracique. Celle qui admet avoir toujours vécu dans l'anxiété de la maladie et de la mort voit ses pires cauchemars se réaliser, et ce, alors qu'elle s'est mise au défi de courir son premier marathon.

S’ensuivent deux mastectomies, en juin puis en août, et cinq séances de radiothérapie. Louise refuse la reconstruction mammaire, malgré la «pression» que subissent souvent les femmes qui traversent un tel drame. «Je savais instinctivement que je ne voulais pas d’implants», confie-t-elle dans la presse britannique.

«Ils n’étaient pas à moi. Je ne voulais pas d’une autre opération. Je ne sentais pas le besoin de remettre quelque chose en place parce que mes seins étaient partis.»

De la douleur à la puissance

Courir devient alors son exutoire, sa manière de tromper la peur. Six semaines après sa deuxième opération, elle termine son premier marathon. Un marathon virtuel, certes, mais symbolique; celui de Londres, le 2 octobre 2022. Et ce, cinq jours seulement après avoir terminé son traitement de radiothérapie.

Courir pour s'en sortir, tel a été le mantra de la coureuse. Image: dr

Sur le site de la course londonienne, elle explique qu’elle en avait tout simplement besoin. «Je ne savais pas comment faire face à un tel traumatisme et je savais que la course avait été là pour moi.»

Peu à peu, Louise Butcher commence à courir topless sur les plages du nord du Devon. Pas pour choquer, mais pour apprivoiser son nouveau corps, ses cicatrices qui remplacent ses seins.

«Je voulais voir quelqu’un vivre pleinement sans seins, et je ne trouvais pas cette image. Alors je suis devenue cette personne»

En 2023, la Britannique court à nouveau le marathon virtuel de Londres. Et elle ne va pas s’arrêter là, bien au contraire.

Un corps sans honte

En avril 2024, Louise Butcher devient la première femme à courir le marathon de Londres torse nu. Ses cicatrices de mastectomie? Elles ne les cache pas; elles sont là, bien visibles. Les réactions sont nombreuses et puissantes: des femmes pleurent en la voyant passer, les médecins l’applaudissent, des inconnus crient son nom, se mettent à la suivre sur les réseaux sociaux et louent sa positivité.

«Il n’y avait pas de pitié, seulement de la force»

Elle décrit cette course comme quelque chose de «magique». «On ne peut pas plaindre quelqu'un qui court un marathon, n'est-ce pas?», sourit-elle un jour sur le plateau de l’émission britannique This Morning.

Ce marathon marque un tournant. Louise Butcher ne cache plus rien. Depuis, elle court topless à travers le Royaume-Uni et partage son parcours sur les réseaux sociaux. Elle devient un symbole de résilience, de liberté corporelle, et de normalisation des cicatrices pour de nombreuses femmes après un cancer du sein. «Ces cicatrices m’ont sauvé la vie, pourquoi les cacher?», explique-t-elle auprès de la chaîne britannique.

Une voix qui porte

Louise Butcher ne court pas pour battre des records, même si elle détient désormais celui de la femme la plus rapide ayant subi une double mastectomie, reconnu par le Guinness World Records. Elle court pour briser les tabous, pour que d’autres femmes se sentent autorisées à exister pleinement, sans honte.

«Il s’agit d’être soi-même et d’assumer ses cicatrices.»

Dans son livre Going Topless, à paraître en juin prochain, la sportive de 51 ans retrace ce chemin de douleur, de peurs, d’acceptation et de puissance. Elle y raconte comment elle est passée de l’angoisse à la liberté, de la peur du regard des autres à la fierté d’être vue. Ses mémoires qui, elle l’espère, encourageront les lecteurs à affronter leurs propres peurs et à «accepter les cicatrices de la vie».

Aujourd’hui, Louise Butcher court toujours, torse nu, sur les plages du Devon, ou récemment dans les rues de Londres, puisqu’elle a à nouveau participé au marathon de la capitale anglaise, en avril dernier. Dans un monde où l’on cache les cicatrices, elle choisit de les montrer. Pas pour choquer, mais pour inspirer.

«Je suis la plus forte que j'ai jamais été, et la plus belle»

Des cicatrices, mais surtout, un grand sourire et une médaille de finisher autour du cou. dr

La sportive continue aussi d'encourager ceux qui la suivent à faire des dons pour Breast Cancer Now. L’an dernier, lors du marathon de Londres, la Britannique avait réussi à récolter quelque 3500 livres sterling (environ 3900 francs suisses) en faveur de l’association, qui soutient les personnes atteintes d’un cancer du sein et leurs proches. Elle a réitéré cette année; les dons sont d'ailleurs toujours possibles via le site du marathon.