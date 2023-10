Vidéo: instagram

Il pèse plus de 200 kg et manie le ballon comme personne

Ahmed Amin Belhadj est un véritable artiste du ballon rond, malgré une maladie qui affecte son poids. Ses vidéos sont vues par des millions de personnes.

Le RB Leipzig, vainqueur 3-1 de l'Etoile Rouge de Belgrade ce mercredi en Ligue des Champions (dans l'autre match du groupe G, celui de Young Boys), a une nouvelle fois fait parler de lui. Il faut dire que le deuxième but, celui inscrit par Xavi Simons, est un véritable petit bijou.

Dans la ville, et côté foot, les Roten Bullen ne sont pour autant pas les seules stars. Ahmed Amin Belhadj, dit «aminhoooo» sur les réseaux sociaux, se fait lui aussi un nom à mesure que le RB Leipzig grandit. Cet influenceur foot a la particularité d'être obèse, il pesait en mars 2023, au moment d'un reportage réalisé par Zeit am Wochenend, 215 kg. Ce qui ne l'empêche pas de manier à merveille le ballon, la preuve en vidéo.

Un passionné comme il en existe peu

Ahmed Amin Belhadj débute le foot à 5 ans. Il est déjà plus «gros» que les jeunes de son âge, mais qu'importe, il enchaine but sur but. Très vite, il doit faire face à de nombreuses moqueries, en raison de son poids. Il dit avoir été marqué, son père l'a d'ailleurs souvent récupéré en larmes.

«J'étais la personne la plus grosse de chaque équipe» Ahmed Amin Belhadj

Malgré le temps passé sur les terrains et les nombreux exercices physiques entrepris, Belhadj ne perd rien, pas un kilo. A l'adolescence, on l'envoie dans un centre spécialisé dans la prise en charge de l'obésité. Il continue de prendre du poids malgré un suivi strict. C'est là que les médecins lui découvrent une maladie métabolique.

Aujourd'hui jeune adulte, «aminhoooo» ne joue plus avec son équipe, la «deux» du Chemie Leipzig, qui évolue en neuvième division allemande. Trop difficile physiquement, pour celui qui a pris en moyenne 10 kilos par an, avant de parvenir à se stabiliser autour des 215 kg. Alors qu'une opération était prévue au printemps, bonne nouvelle, Belhadj a annoncé en septembre dernier être parvenu à perdre 50 kg.

Malgré son poids, le garçon continue le foot, sous une autre forme. Il est entraîneur adjoint, mais surtout, il réalise des vidéos vues par des millions de personnes. Sur Instagram, l'influenceur est suivi par 262 000 followers. Ce n'est rien à côté de ses 1,4 million d'abonnés sur TikTok.

Dans ses vidéos, on le voit jongler, enchaîner les frappes à effet, les exercices tous plus originaux les uns que les autres: bref, il ne manque pas de créativité. Belhadj reproduit les actions des meilleurs joueurs, et démontre toujours sa grande technicité. Récemment, il foulait la pelouse de la Mewa Arena, le stade de Mayence, à l'occasion de la Battle of the Socials, un match opposant des équipes de personnalités du web.

Le joueur peut désormais vivre du football, grâce aux nombreuses collaborations qui lui sont proposées. Il prend position contre les discriminations et est devenu une figure emblématique pour tous ceux qui souffrent d'obésité.

Amin souhaite faire passer un message. Il veut montrer que le football est accessible à tout le monde. Et faire taire, par la même occasion, tous ceux qui le critiquent en commentaires de ses vidéos, en le taxant de Ronaldinner ou de Thierry Hungry.