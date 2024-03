Vidéo: twitter

Antoine Griezmann craque et provoque un scandale

Le footballeur français de l'Atlético Madrid a insulté le Chilien Alexis Sanchez (Inter Milan) mercredi en Ligue des champions, avec des propos offensants impliquant la nationalité de son adversaire.

On a connu Antoine Griezmann plus inspiré. Mercredi face à l'Inter Milan, le Français de l'Atlético Madrid s'est fait l'auteur de propos grossiers envers un adversaire en particulier. On rembobine.

Les deux équipes disputent une séance de tirs au but dans la capitale espagnole, histoire de se départager lors de ce 8e de finale retour de Ligue des champions. Le Chilien Alexis Sanchez, deuxième tireur de l'Inter, voit sa frappe arrêtée par le gardien madrilène, Jan Oblak. C'est alors que Griezmann, sur le banc (il a été sorti à la 105e minute) et suivi par une caméra, se retourne vers ses coéquipiers et hurle à l'Argentin Rodrigo De Paul:

«Es un cagón el chileno! Cagón!»

En français, ça donne:

«Le Chilien est une merde! C'est une merde!»

Ce manque d'élégance et d'esprit sportif d'Antoine Griezmann a fait réagir sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes lui rappellent qu'il a, lui aussi, raté un tir au but lors de la finale de la Ligue des champions 2016 face au Real Madrid.

Les propos du Français ont également soulevé une vague d'indignation au Chili. Connaissant l'intérêt qu'a l'ex-attaquant de Barcelone pour l'Amérique du Sud et, plus particulièrement, l'amour qu'il voue à l'Uruguay, difficile de ne pas voir du mépris envers le Chili dans ses insultes à Alexis Sanchez.

Au final, l'Atletico Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale en venant à bout de l'Inter et de son gardien suisse, Yann Sommer (3-2 aux tirs au but, le score était de 2-1 à la fin des prolongations). Le tirage au sort de ces quarts de finale aura lieu vendredi à 12h00. (yog)