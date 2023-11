La Serbie s'est imposée 3-1 contre le Monténégro en octobre dernier. Image: keystone

Serbie-Monténégro, un duel orageux entre voisins

Après avoir battu la Lituanie jeudi, le Monténégro rêve toujours d'une qualification historique pour le prochain Euro. Le dernier ticket disponible dans le groupe G se joue à distance contre le voisin serbe ce dimanche.

Plus de «Sport»

Le Monténégro a rendu une copie parfaite, jeudi à domicile contre la Lituanie. Outre le score flatteur de 2-0, ce match est peut-être le plus abouti de Stevan Jovetić et sa bande depuis le début des éliminatoires de l'Euro.

«Je suis aux anges, tout le monde a fait de son mieux, tout le monde est mort pour ce maillot, ce qui devrait toujours être une priorité» Stevan Jovetić, buteur et passeur décisif face à la Lituanie

Au coup de sifflet final, la fête était délicieuse au stade Pod Goricom. D'autant que dans le même temps, la Bulgarie menait d'un but face à la Hongrie. On se dirigeait alors vers une «finale» ce dimanche à Budapest, où le vainqueur de Hongrie - Monténégro se qualifierait aux dépens de l'autre. Mais le but contre son camp d'Alex Petkov au bout de la nuit (90+7) a soudainement permis à la Hongrie d'égaliser, et de renverser la situation. Les Hongrois ont finalement validé leur ticket pour l'Allemagne, ce qui rend la qualification des Monténégrins plus difficile - mais pas impossible.

Match à distance contre la Serbie

Le contexte est désormais le suivant: le Monténégro, 3e du groupe G, est à deux points de son voisin serbe, en ballotage favorable pour la qualification, avant la dernière journée.

Le classement du groupe G. Les deux premiers sont qualifiés. IMAGE: TXT

Afin de se rendre en Allemagne l'été prochain, les Monténégrins devront donc l'emporter dans la terrible Puskas Arena de Budapest ce dimanche (15h00), tout en espérant une défaite de la Serbie à domicile face à la Bulgarie (15h00 aussi). Un scénario loin d'être évident, même si plusieurs éléments vont en faveur des «Faucons». D'abord, ils joueront contre un leader déjà qualifié, peut-être moins impliqué. Qui plus est, la Hongrie n'a jamais vraiment dominé sa poule, pour preuve ce résultat nul au Monténégro, en juin dernier. Une victoire ne serait pas si surprenante que ça, les joueurs monténégrins n'ont d'ailleurs pas dit leur dernier mot.

«Un point suffit aux Serbes, mais tout peut arriver, car le football est un jeu étrange» Stevan Jovetić, international monténégrin

De son côté, la Serbie aura affaire à une équipe bulgare en quête d'honneur, et qui n'a pas baissé les bras depuis son élimination précoce dans ces éliminatoires. Le résultat nul 2-2 contre la Hongrie plus tôt dans la semaine en témoigne. La Bulgarie dispose également d'un nouveau sélectionneur depuis la nomination d'Ilian Iliev début novembre, attention donc.

Le match devait d'abord se tenir à huis clos, suite aux comportements racistes de certains supporters serbes lors du dernier match à domicile, contre le Monténégro justement. Etant donné l'importance de la rencontre, la fédération serbe a fait appel de cette décision. Finalement, une tribune sera ouverte. Les Serbes rappellent que le règlement les autorise à accueillir des enfants de moins de 14 ans au sein des trois autres secteurs du stade - il y aura donc des jeunes des écoles de foot et du primaire disséminés un peu partout dans l'enceinte. Aussi, le match se jouera dans un autre stade. Adieu les 52'000 places du Marakana, bonjour le Dubočica-Stadion et ses 8'000 spectateurs. Une façon de détourner la sanction, pour éviter une arène trop grande, qui sonne creux? La délocalisation est en tout cas justifiée par la volonté d'explorer les nouvelles enceintes construites dans le pays, le dernier match officiel hors de Belgrade datant de 2015.

Tensions identitaires entre les deux pays

Les Serbes n'ont pas été les seuls à être sanctionnés après ce Serbie - Monténégro disputé en octobre dernier. Les supporters monténégrins ont, eux aussi, eu des propos racistes, si bien qu'aucun fan ne se rendra ce dimanche à Budapest.

Le match Serbie - Monténégro du 17 octobre a obligé l'UEFA à prendre des sanctions. Image: keystone

Ces comportements révèlent les tensions qui existent encore entre les deux communautés. La relation reste difficile depuis la scission de 2006, pour preuve, cette situation, en 2020, où les ambassadeurs de la Serbie et du Monténégro avaient été expulsés de l'un et l'autre des pays sur fond de tensions identitaires.

Les matchs à distance de la Serbie et du Monténégro lors de l'ultime journée revêtent une importance capitale, non seulement en vue de la qualification, mais aussi pour ne pas laisser le voisin prendre sa place.

Le Monténégro n'a jamais disputé un seul Euro depuis la dissolution de la Serbie-et-Monténégro, il en va de même pour la Serbie, et cela est beaucoup plus surprenant. Le pays jouera la prochaine Ligue des Nations dans le groupe A et a participé à trois des quatre dernières Coupes du monde. Les Serbes étaient présents au Qatar, vous vous en souvenez, la Suisse les avait battus 3-2 en phase de groupes.