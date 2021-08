Sport

Football

Jeux olympiques: 20 photos qui vont vous donner la chair de poule



Ces 20 photos de sport vont vous donner la chair de poule

«Citius, altius, fortius» – plus vite, plus haut, plus fort: C'est la devise des Jeux olympiques. Mais on vous présente 20 images qui prouvent que le plus beau, c'est l'esprit d'équipe et le respect des adversaires.

Après leur triplé olympique en VTT à Tokyo, les Suissesses Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand se congratulent.

Image: keystone

Les gymnastes américaines ne se parent que d'argent aux JO 2020 de Tokyo. Mais Simone Biles (deuxième depuis la gauche, qui n'a pas concouru) et Jordan Chiles (tout à gauche, erreur cruciale) tentent de se consoler sur le podium.

image: imago-images.de

Le gratin de la gym artistique s'unit aux Jeux olympiques de Tokyo pour célébrer Oksana Chusovitina, 46 ans (deuxième depuis la gauche), qui se retire après sa... 8e participation olympique.

image: ap

Roger Federer a failli se brûler les doigts sur son partenaire de double Stan Wawrinka après avoir remporté, avec lui, les Jeux olympiques de 2008.

image: keystone

Ex æquo et du coup toutes deux championnes olympiques, Dominique Gisin (à gauche) et Tina Maze montent sur le podium main dans la main après leur triomphe en descente à Sotchi 2014.

gif: rts

Michelle Gisin et Wendy Holdener célèbrent ensemble sur le podium à Pyeongchang 2018. C'est visiblement contagieux: la médaillée d'argent Mikaela Shiffrin veut aussi participer.

image: ap/ap

Après leur victoire en huitième de finale de l'Euro 2020 contre la France, tous les joueurs suisses ont envie d'embrasser Yann Sommer.

image: keystone

Le capitaine de la Nati Granit Xhaka embrasse son entraîneur Vladimir Petkovic, après le miracle contre la France.

image: keystone

Les meilleurs skieurs de descente du monde – Beat Feuz (à gauche), Dominik Paris (centre) et Matthias Mayer – se respectent énormément malgré leur concurrence.

image: ap

Ils sont habituellement de grands rivaux, mais Roger Federer et Rafael Nadal célèbrent ensemble une victoire de leur équipe à la Laver Cup 2017.

image: epa

Après la séance de tirs au but de la Suisse contre l'Espagne en quart de finale de l'Euro 2020, l'Ibère Thiago Alcantara console son adversaire Ruben Vargas, tireur malheureux.

image: keystone

La médaillée d'argent de skateboard Rayssa Leal (à gauche) fête son exploit avec la championne olympique Momiji Nishiya aux Jeux olympiques de Tokyo.

image: imago-images.de

Alistar Brownlee préfère aider son frère complètement épuisé à franchir la ligne d'arrivée d'un triathlon au Mexique plutôt que de s'assurer une place parmi les meilleurs.

image: keystone

Triple joie: La mythique célébration du bébé des Brésiliens Bebeto, Romario et Mazinho lors de la Coupe du monde 1994.

gif: youtube

Après la finale de la Ligue des champions 2001, Oliver Kahn (Bayern Munich) redonne courage à l'inconsolable Santiago Canizares (Valence).

image: imago-images.de

Pas seulement Federer et Wawrinka: Il a fallu toute une équipe pour obtenir le triomphe suisse en Coupe Davis en 2014.

image: keystone

Sylvain Freiholz et Andreas Küttel portent sur leurs épaules leur coéquipier Simon Ammann après sa double victoire olympique en saut à ski à Salt Lake City.

image: ap

Le médaillé d'or Justin Gatlin rend hommage à la légende Usain Bolt, qui prend sa retraite après les Championnats du monde d'athlétisme 2017.

image: ap/ap

Roger Federer, en larmes, est réconforté par son adversaire Rafael Nadal après sa défaite en finale de l'Open d'Australie 2009.

image: ap

Les footballeurs de la Nati forment involontairement un cœur avant la prolongation lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2014 contre l'Argentine. Il n'y a pas plus beau que ça!

image: screenshot rts