La mascotte d’un club anglais était trop proche des femmes

«Tout le monde au club aimait Jude», a déclaré la source anonyme, qui ajouta ensuite: «Il avait le mouvement le plus fluide de la ligue, mais malheureusement, il était aussi un dragueur invétéré». Cette façon si spéciale de se mouvoir, certains fans ne souhaitent pas la perdre. C'est pourquoi ils auraient demandé à ce que l'homme puisse réintégrer ses fonctions à Loftus Road. Il était «la seule chose dans le stade qui valait la peine d’être regardée», écrit The Sun, étant donné le niveau de jeu affiché cette saison par QPR, 17e de son championnat.

«Il essayait toujours de danser avec elles et d'obtenir leur numéro. Jude a été prévenu mais il ne s'est pas contrôlé et le club n'avait pas d'autres choix»

L'homme, qui incarnait la mascotte depuis de nombreuses saisons, serait récemment devenu la cible de plaintes émanant de plusieurs fans. On dit qu'il se rapprochait beaucoup plus des femmes qu'il n'encourageait l'équipe sur le terrain.

La mascotte «Jude the Cat» des Queens Park Rangers, club pensionnaire de Championship, la deuxième division anglaise, a été licenciée. Ou plutôt, celui qui lui donnait vie. Cette information a été révélée début avril par le tabloïd britannique The Sun, qui s'appuie sur une source anonyme proche du club.

Une mascotte se doit d'électriser les foules et animer les matchs. Or à Loftus Road, l'antre des Queens Park Rangers, celui qui joue «Jude the Cat» ne se limitait pas à ça. Il vient d'être licencié après plusieurs avertissements.

Nos amis Autrichiens savent fêter comme il se doit la fin de la saison de ski. Après chaque hiver, ils organisent fin mars Der Kreischer, une course tenue dans la station de Kreischberg-Murau (Styrie), qui selon les organisateurs, n'est autre que le géant «le plus long» de la saison. Et on les croit volontiers à la vue des données loufoques de cet événement, ayant attiré 812 concurrents cette année. La piste mesure 6,7 kilomètres de long, présente un dénivelé de 1250 mètres et aligne 250 portes.