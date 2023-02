Comme plusieurs footballeurs, l'attaquant de Nice Sofiane Diop s'est blessé en célébrant son but dimanche contre Marseille. image: shutterstock/twitter

Ces célébrations de but de footballeurs qui ont très mal tourné

Ce moment, généralement accompagné d'une forte montée d'adrénaline, peut faire perdre leur lucidité aux buteurs. Alors les entraîneurs prennent parfois des mesures dissuasives, comme nous l'explique le légendaire Guy Roux.

D'habitude, la douche après le sport est un moment agréable. Mais pas sûr que Sofiane Diop ait beaucoup savouré son passage sous le pommeau, dimanche soir. Sous l'eau chaude, ses genoux ont dû piquer et lui causer quelques démangeaisons. La faute à une célébration de but ratée.

Juste après avoir ouvert le score pour Nice face à l'OM à la 38e minute (victoire niçoise 3-1), l'attaquant des Aiglons a fêté sa réussite d'une glissade sur les genoux. Problème: le gazon était semble-t-il trop sec et, au lieu de glisser, Diop s'est écorché les genoux. Un zoom laissait voir une grosse éraflure avec du sang.

Le flop de Diop, en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Heureusement, rien de bien méchant pour le jeune Niçois de 22 ans, sinon les petites piques de Thierry Henry en direct sur Amazon Prime:

«Tu aurais pu au moins faire semblant de ne pas avoir mal! Vous êtes fous, la jeunesse! J'en peux plus» Thierry Henry, à Sofiane Diop

Une tragédie , un doigt et une saison fichue

Mais toutes les célébrations ratées de footballeurs ne se sont pas terminées en rigolade. Certaines ont causé de grosses blessures, voire même la mort. En octobre 2014, un jeune Indien a perdu la vie en retombant sur la tête après un salto arrière suite à son but dans un championnat régional.

Sans connaître pareille tragédie, des stars du ballon rond ont aussi connu de grosses frayeurs (et de gros bobos). En Suisse, tout le monde se souvient du cas pour le moins choquant de Paulo Diogo. Le 5 décembre 2004, le milieu de terrain de Servette s'accroche aux grillages du stade du Breite à Schaffhouse pour fêter avec les fans grenat sa passe décisive. Mais son alliance reste coincée dans le métal et lui arrache un bout de doigt. Les médecins n'arriveront pas à le lui recoudre et devront amputer une partie de son annuaire.

La mésaventure de Paulo Diogo (âmes sensibles s'abstenir) 📺 Vidéo: YouTube/Bay ComX

En 2017, le milieu de Hambourg Nicolai Müller a, lui, été éloigné des terrains pendant sept moins. La raison? Une rupture du ligament croisé du genou droit venue ponctuer une série de tours sur lui-même après sa réussite. Le malheureux n'a pas vu le poteau de corner derrière lui et s'est encoublé dessus.

Une blague et un président inquiet

Et justement, certains coachs ont préféré prévenir que guérir. Guy Roux (84 ans) en fait partie. L'emblématique ancien entraîneur de l'AJ Auxerre (entre 1961-2005) avait interdit à son buteur star, un certain Djibril Cissé, de continuer à faire des acrobaties pour célébrer ses pions. «Je l'avais fait sous forme de blague», rembobine au téléphone le champion de France 1996.

«C'était juste avant le premier match de la saison 2001-2002, un déplacement à Rennes. J'avais dit à Cissé qu'il aurait le droit de faire son salto arrière seulement s'il marquait un triplé. Et... il a mis quatre buts, et on a gagné 5-0! (rires)» Guy Roux, ex-entraîneur de l'AJ Auxerre

Si la manière était douce, le message n'en était pas moins sincère: Guy Roux craignait de devoir se priver de joueurs pour une raison aussi bête qu'une blessure après une célébration. Et son discours a passé auprès de Djibril Cissé. «Il l'avait accepté, et il avait quasiment arrêté de faire son saut périlleux», se souvient le légendaire coach auxerrois.

Guy Roux (à gauche) était venu rendre hommage à Djibril Cissé en 2018 à Yverdon, quand l'attaquant portait le maillot vaudois. Image: KEYSTONE

Plus récemment, en 2016, c'est le président de la fédération gabonaise qui a demandé à l'attaquant vedette de la sélection et actuellement à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, d'arrêter les acrobaties.

En tout cas, on conseille fortement à Sofiane Diop de ne pas retenter sa glissade sur les genoux si Nice – actuel 8e de Ligue 1 – venait par exemple affronter Young Boys sur le synthétique bernois la saison prochaine en Coupe d'Europe...