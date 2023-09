Image: Keystone

YB logiquement battu par Leipzig

Young Boys a pris un mauvais départ en Ligue des champions. Les Bernois ont perdu chez eux 1-3 face à Leipzig lors de la première journée de la phase de groupes.

Les hommes de Raphaël Wicky ont connu une entame de rencontre cauchemardesque: lors des trois premières minutes, Leipzig se créait quatre (!) énormes occasions, la quatrième – un corner – se concluant sur une tête victorieuse du défenseur Mohamed Simakan.

Complètement dépassé par des Allemands d'une vivacité et d'une qualité technique impressionnantes, YB s'est remis peu à peu dans la partie et a même dominé le dernier quart d'heure de la première période. C'est à ce moment-là que le public du Wankdorf s'est réveillé et que l'attaquant des jaune et noir Meschack Elia, meilleur Bernois ce soir, a égalisé d'un subtil tir du pointu (33e).

En seconde mi-temps, Leipzig a repris le dessus, s'est montré bien plus dangereux que YB, trahi par ses limites techniques en défense et les largesses au marquage. Logiquement, les Allemands ont passé l'épaule à la 73e grâce à un tir lointain ras-de-terre de Xavier Schlager, qui a trompé le portier de Young Boys Anthony Racioppi, masqué au départ du tir.

Malgré un excellent état d'esprit et le soutien de son public, YB n'a pas réussi à égaliser. Au contraire, c'est Leipzig, en contre, qui a scellé le score dans les arrêts de jeu par Sesko. Cette campagne de Ligue des champions, avec encore Manchester City et l'Etoile Rouge Belgrade dans la même poule, s'annonce compliquée pour les Bernois. (yog)

