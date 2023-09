Vidéo: twitter

Icardi moqué pour l'un des pires penalties de l'Histoire

L'attaquant argentin de Galatasaray a manqué un penalty pourtant tiré à deux mardi soir dans le championnat de Turquie.

Kerem Aktürkoglu et Mauro Icardi ont voulu la jouer finaud mardi soir face à Istanbulspor, lors d'un match (en retard) de la troisième journée du championnat turc. Mais la malice des deux joueurs de Galatasaray s'est retournée contre eux.

A la 36e minute, Icardi obtient un penalty après une intervention à retardement d'un défenseur adverse. C'est Kerem Aktürkoglu qui prend le ballon et s'élance pour tirer. Mais, à la place d'armer une frappe, l'international turc effleure le ballon avec sa chaussure et le décale pour Mauro Icardi (oui, les penalties à deux sont autorisés). Mais voilà: l'Argentin – qui surgit depuis l'extérieur de la surface bien avant que les adversaires ne réagissent – a le but grand ouvert après le plongeon du gardien mais son tir du plat du pied passe... à côté de la cage.

Cri de stupeur dans le stade. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain se prend la tête dans les mains, grimace puis finit même par rire de son gros raté.

Icardi se reprendra bien: six minutes plus tard seulement, il inscrit le seul but de la rencontre et donne la victoire à Galatasaray. Le champion en titre occupe la première place du classement, un point devant son grand rival Fenerbahçe – qui a toutefois un match en moins. (yog)