Thomas Müller (à gauche) et Erling Haaland (à droite) se feront face lors du quart de finale de Champions League entre leurs équipes, le Bayern Munich et Manchester City. image: keystone/shutterstock

Un choc Manchester City - Bayern Munich en 1/4 de la Champions League

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi à 12h00. Voici les quatre affiches.

Ces quarts de finale auront lieu les 11 et 12 avril (matchs aller) et les 18 et 19 avril (retour).



La finale, elle, aura lieu le samedi 10 juin à Istanbul.

Real Madrid - Chelsea

Un remake de l'édition 2022! L'année passée, le Real Madrid s'en était sorti de justesse alors qu'il avait remporté le match aller à Londres 3-1.

Mais au retour, au Bernabéu, Chelsea a complètement renversé la vapeur pour mener 3-0 et tenir son ticket pour les demi-finales jusqu'à la 80e. C'est à ce moment que Rodrygo avait inscrit le 1-3, forçant les deux équipes à disputer une prolongation. C'est Karim Benzema, à la 96e, qui avait délivré les Espagnols (2-3). Ils avaient ensuite tenu jusqu'au bout et décroché le trophée quelques semaines plus tard. Un signe du destin?

Le match retour, en 2022, avait tenu toutes ses promesses. Image: keystone

En tout cas, le Real et Chelsea, tous deux décrochés en championnat (respectivement à 9 points du leader, Barcelone, et à 29 points d'Arsenal) doivent tout miser sur la Champions League pour remporter un prestigieux titre cette saison.

Benfica - Inter Milan

Après avoir éliminé Porto en 8e, l'Inter Milan retrouve donc un autre club portugais. Ce duel entre le solide leader du championnat lusitanien et le deuxième de Serie A s'annonce très ouvert.

Les joueurs du Benfica n'ont laissé aucune chance à Bruges en 8e de finale. Image: keystone

Depuis quelques saisons, Benfica a retrouvé ses lettres de noblesse sur la scène continentale et pourrait bien créer la surprise en Champions League. Les Aigles n'ont fait qu'une bouchée de Bruges en 8e de finale (victoires 2-0 à l'extérieur puis 5-1 à la maison). L'Inter est prévenu!

Manchester City - Bayern Munich

C'est LE choc de ces quarts de finale. Il oppose deux des grands favoris au titre. Et leurs résultats en 8e de finale n'ont fait que légitimer leur statut. Manchester City n'a laissé aucune chance à Leipzig (nul 1-1 en Allemagne puis carton 7-0 à domicile) tandis que le Bayern a tranquillement éliminé un autre géant, le Paris Saint-Germain (victoires 1-0 à l'extérieur et 2-0 à domicile).

Lors d'un match amical l'été dernier. City et le Bayern ne se sont jamais affrontés en phase à élimination directe. Image: keystone

Le Bayern, leader de Bundesliga, vise la reconquête de la Ligue des champions depuis son dernier sacre en 2020. Manchester City, dauphin d'Arsenal en Premier League, fera tout pour enfin gagner la Coupe aux grandes oreilles, objectif affirmé depuis plusieurs années.

Milan AC - Naples

Voilà un duel qui s'annonce molto caldo! Ce derby italien est la preuve que le football transalpin a retrouvé sa place au sommet de l'Europe, après quelques années plus difficiles où seule la Juventus rivalisait avec les plus grandes équipes du continent. Mais, cette année, l'Italie est le pays le plus représenté en quarts de finale avec trois clubs.

Naples roule sur la Serie A cette année. Image: keystone

Ce duel, c'est aussi l'occasion pour le Milan AC (4e de Serie A) de faire redescendre sur terre le Napoli, qui semble inarrêtable en championnat et s'envole vers son troisième Scudetto (18 points d'avance sur son dauphin, l'Inter). Et puis, les Milanais veulent mettre fin à une longue période de disette: leur dernier sacre en Ligue des champions remonte à 2007. Pour Naples, il y a, cette année, la place pour frapper un grand coup en s'offrant un premier titre européen. Si ça arrivait, même une éruption du Vésuve ne ferait pas autant trembler la ville!