Zeki Amdouni quitte le FC Bâle pour Burnley, néo-promu en Premier League. Image: KEYSTONE

Cette star de la Nati a choisi son nouveau club

Zeki Amdouni, attaquant du FC Bâle et de la Nati, va s'engager avec Burnley, club de première division anglaise. Un transfert qui va rapporter une jolie somme au FCB.

Céline Feller et Christoph Kieslich / ch media

Plus de «Sport»

Il serait naïf, disait Heiko Vogel il y a quelques semaines, de ne pas s'attendre à ce départ. Le directeur sportif du FC Bâle savait alors pertinemment qu'il ne reverrait probablement pas Zeki Amdouni à Bâle après la pause estivale.

Certes, il a été annoncé pendant le match amical ce week-end face à Benfica qu'Amdouni serait de retour à l'entraînement mardi. Mais personne n'y croyait vraiment. L'attaquant genevois était depuis longtemps sur le départ, et on sait désormais où il va: en Premier League, au FC Burnley.

Zeki Amdouni a inscrit 22 buts avec Bâle la saison passée. Image: KEYSTONE

Bien que les confirmations des clubs soient encore attendues, il semblerait que tout le monde soit d'accord. Il ne reste plus que la visite médicale à effectuer. L'annonce du transfert en Angleterre, partagée en premier lundi par le portail KMedia, est donc une confirmation de l'hypothèse de Vogel. Zeki Amdouni quitte le FCB pour Burnley, où il va signer un contrat jusqu'en 2028.

Chez les Clarets, néo-promus en Premier League, Amdouni aura un entraîneur qui semble avoir une grande estime pour lui: Vincent Kompany. L'ancien international belge et défenseur de longue date de Manchester City (quadruple champion d'Angleterre avec les Citizens) serait extrêmement séduit par l'international suisse. Une grande chance pour Amdouni, qui rencontre en outre avec Kompany un entraîneur qui parle sa langue, le français.

Coup de poker gagnant

Burnley s'est ainsi imposé face à plusieurs autres clubs qui étaient également intéressés par l'engagement de Zeki Amdouni: l'Ajax Amsterdam, le Benfica Lisbonne ou la Lazio Rome.

Le tir à l'arc, la célébration de but d'Amdouni devenue iconique. Image: keystone

Les Romains avaient fait de l'attaquant de la Nati leur cible privilégiée à court terme, mais ils ne pouvaient pas payer le prix souhaité par le FC Bâle. Ils se sont donc tournés vers d'autres horizons. Avec le transfert d'Amdouni en Premier League, un championnat très riche, le club bâlois recevra une indemnité de transfert encore plus élevée qu'espérée. Selon la Basler Zeitung, Burnley paiera aux Rhénans environ 18 millions de francs.

Autrement dit: la vente la plus chère de l'ère Degen. Et une nouvelle confirmation que la voie choisie fonctionne, surtout sur le plan économique. Après les 15 millions pour Andy Diouf et les quelque 3 millions pour Andy Pelmard, les Bâlois atteindraient, avec les 18 millions pour Amdouni, 36 millions de recettes de transfert rien que cet été.

Un véritable soulagement financier pour ce club en difficulté économiquement. Et c'est surtout remarquable dans la mesure où le FC Bâle n'a dû débourser «que» neuf millions pour Amdouni et Diouf. Le coup de poker des dirigeants a donc porté ses fruits.

Une grande perte sportive

Mais sur le plan sportif, le départ de Zeki Amdouni est une grosse perte pour le FCB. Le Genevois a disputé 52 matchs officiels lors de sa première et unique saison à Bâle. Il a marqué 22 buts et délivré 5 passes décisives. Il est intéressant de noter qu'Amdouni a inscrit 20 de ses réussites durant l'année civile 2023, tout comme quatre de ses cinq passes décisives. Lors de la première moitié de saison, l'attaquant de 22 ans a souvent été malchanceux et pris les mauvaises décisions.

Zeki Amdouni n'a pas eu un parcours linéaire au tout début de sa carrière👇 Nati Zeki Amdouni, la revanche d'un talent rejeté de Team watson

Les buts de Zeki Amdouni ont été décisifs. Sans eux, les Rhénans auraient eu six points de moins en championnat. Dans les matchs à élimination directe, les goals du Genevois ont été encore plus déterminants. Il en a marqué sept en Conference League, soit plus de la moitié des 13 buts bâlois (sans compter les tirs au but).

Un petit aperçu: sans les réussites d'Amdouni, le FC Bâle aurait dû jouer les prolongations contre GC en huitième de finale de la Coupe, tout comme contre Trabzonspor en playoffs de la Conference League. En quart de finale de la Coupe, sans le but de l'attaquant de la Nati, il aurait fallu passer par les tirs au but, et en huitième de finale de Conference League contre Bratislava ainsi qu'en quart de finale contre Nice, le club bâlois aurait tout simplement été éliminé.

Le but décisif d'Amdouni face à Trabzonspor. Image: KEYSTONE

Et contre la Fiorentina en demi, le FCB aurait perdu après le temps réglementaire, mais il a encore pu rêver de finale 30 minutes de plus grâce à Zeki Amdouni.

Flamboyant avec la Nati

Amdouni n'a pas seulement été le sauveur du FC Bâle pendant six mois. Il s'est également fait remarquer de manière impressionnante au sein de l'équipe nationale. Notamment via sa dernière prestation avec les M21 lors du championnat d'Europe en Roumanie, où il a marqué deux fois et délivré une passe décisive en quatre apparitions.

Le 27 septembre 2022, l'ex-attaquant du Lausanne-Sport a également fait ses débuts en équipe nationale A. Alors qu'il n'a pas réussi à marquer les esprits lors de ces onze minutes contre la République tchèque, à l'image de son premier tour au FC Bâle, il a été l'une des figures marquantes au printemps lors des matchs de qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Il a marqué cinq buts en quatre matchs et a ainsi prouvé au dernier sceptique que son instinct, sa technique et sa créativité lui permettaient de rivaliser à ce niveau.

Zeki Amdouni a inscrit un doublé lors du nul 2-2 de la Nati face à la Roumanie en juin. Image: KEYSTONE

La question est maintenant de savoir dans quelle mesure ce transfert va fonctionner pour Zeki Amdouni. Est-il déjà prêt pour la grande scène qu'est la Premier League, après une demi-année fulgurante? Un avantage: la pression sera moins forte à Burnley, qui, après avoir été relégué l'an dernier, a réussi à remonter de manière souveraine après une seule saison en Championship.

Le Genevois devra s'acclimater à l'Angleterre, c'est aussi le cas des nouveaux venus à Bâle: Thierno Barry, Jonathan Dubasin ou Finn van Breemen. Le FCB espère bien faire mieux que son médiocre 5e rang de Super League la saison passée.

Amdouni souffrait de ce problème👇 Nati Quand on est footballeur, transpirer des pieds peut vous gâcher la vie de Julien Caloz

Avec les millions de Burnley, les Bâlois pourraient à leur tour améliorer leur offre pour l'homme qui s'est révélé être une cible de choix vendredi: Ardon Jashari, le capitaine du FC Lucerne. Car comme l'a clairement dit Timo Schultz, l'entraîneur du FC Bâle: «Nous voulons remplacer chaque départ par un joueur au moins équivalent.» Pour combler celui de Zeki Amdouni, le défi est de taille.

Adaptation en français: Yoann Graber