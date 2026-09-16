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Ballon d'Or: la pique de Dembélé à Mbappé sur «l'élu»

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La guerre d'ego est ouverte entre Dembélé et Mbappé

Tous deux en course pour le Ballon d'Or, les Français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se livrent une guéguerre par médias interposés. Dernier épisode en date: dimanche, après le match du PSG à Brest.
16.09.2026, 09:1916.09.2026, 09:19

Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur, va devoir gérer une guerre d'ego en équipe de France. Et ce dès son premier rassemblement, à la fin du mois, avant d'affronter la Turquie (25 septembre) en Ligue des nations.

Les protagonistes? Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux attaquants-stars des Bleus sont à la lutte pour le Ballon d'Or (26 octobre à Londres), avec 28 autres candidats. Et les deux Français ont chacun des arguments pour le remporter: Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, et Dembélé (lauréat en 2025) a gagné sa deuxième Ligue des champions consécutive avec le PSG.

Dans cette dernière ligne droite vers la plus belle distinction individuelle du football, les deux Bleus se chauffent par médias interposés. Il y a notamment eu cette pique de Mbappé dans une interview récente pour France Football:

«Il (Dembélé) a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j'ai toujours été vu comme l'élu. J'ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s'est bien rattrapé.»

Selon plusieurs médias français, dont RMC Sport, Ousmane Dembélé n'a pas apprécié cette comparaison. Le numéro 10 n'a pas réagi tout de suite publiquement. Il a attendu ce dimanche, juste après la victoire à Brest (1-0), pour répondre au micro de la chaîne Ligue 1+ (et plus précisément celui du consultant Guillaume Hoarau, ancien attaquant d'YB et Sion).

Mais de manière indirecte, car il n'a jamais nommé Kylian Mbappé. Dembélé – précisément questionné sur sa quête du Ballon d'Or 2026 – n'a toutefois pas manqué de rebondir sur cette idée d'«élu», en référence aux propos de son coéquipier chez les Bleus:

«Vous savez, j'ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler, dur. Dans toute ma carrière, je n'ai pas dit un mot, j'ai travaillé énormément. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été l'élu. Mais j'ai bossé énormément. L'année dernière, j'ai été récompensé dans une année fantastique avec le PSG. Et puis cette année, on verra. On verra bien sans pression.»

L'interview de Dembélé en vidéo

Vidéo: twitter

Selon le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, cette guéguerre de communication entre les deux joueurs est notamment orchestrée par le PSG, le club de Dembélé. Lundi, dans l'émission L'After Foot, il a affirmé que cette réponse du Parisien après le match à Brest était «organisée».

«Avant le match, il est organisé que Dembélé va parler à Ligue 1+. La communication du PSG est allée voir Ligue 1+ et leur a dit: "Il vient au micro, mais vous devez lui poser une question sur le Ballon d’Or, sinon il ne vient pas."»
Daniel Riolo

Il s'agit de Guillaume Hoarau👇

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Selon RMC Sport toujours, «Kylian Mbappé a été surpris par la sortie de son ami (Dembélé) sur Ligue 1+», mais il «aurait décidé de ne pas lui répondre publiquement».

Les retrouvailles en équipe de France, à la fin du mois, s'annoncent particulières.

(yog)

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