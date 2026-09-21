Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre

Niklas Helbling: Il faut aussi comprendre la peur de Xhaka



Commençons par l’essentiel: le cas de Granit Xhaka et celui de Patrick Fischer ne sont pas les mêmes. Oui, Xhaka a lui aussi acheté un faux certificat. Oui, il doit lui aussi être sanctionné par la justice. Mais ceux qui réclament aujourd’hui sa retraite internationale ou une longue suspension passent à côté de différences essentielles.



Xhaka a reconnu son erreur et présenté ses excuses. Il a pris les devants auprès des responsables de l’équipe de Suisse et convenu avec eux de ne pas participer à ce rassemblement. Fischer, lui, continuait encore plusieurs semaines après les révélations à se présenter comme une victime et n’avait tiré de lui-même aucune conséquence sportive. La Fédération suisse de hockey l’a licencié en réaction à la tempête médiatique provoquée par son aveu d’avoir participé aux Jeux olympiques de 2022 avec un faux certificat.



En réalité, Xhaka n’avait pratiquement pas besoin de ce certificat dans le cadre de son activité de footballeur. En Premier League, les joueurs devaient simplement se faire tester. En Suisse, après avoir contracté le Covid en septembre 2021, il disposait par ailleurs d’un certificat de guérison valable pendant un an, donc jusqu’après la fin des mesures sanitaires. En Grande-Bretagne, celui-ci était valable six mois. Il n’a peut-être eu besoin d’un certificat que pendant quelques mois pour prendre l’avion.



Dans une interview accordée au Tages-Anzeiger en mars 2022, il avait expliqué qu’il était désormais vacciné. «Comme ça, vous n’aurez plus rien à écrire», avait déclaré Xhaka. C’était peut-être réellement l’une de ses principales motivations. Il se sentait sous pression, mais ne voulait pas risquer de subir des effets sur sa santé. À l’époque, il se méfiait du vaccin et avait peur. Au regard des connaissances scientifiques, cette crainte n’était certes pas fondée — comme il le reconnaît lui-même aujourd’hui — mais elle pouvait aussi se comprendre. Après tout, son corps est son principal outil de travail.



Par ailleurs, il n’a pas mis ses coéquipiers en danger avec son faux certificat, puisqu’il en possédait également un qui était valable. Et il n’a pas triché dans le cadre de sa carrière sportive. Déjà dans le cas de Fischer, compte tenu du peu de temps restant avant le Mondial, je me serais prononcé contre un licenciement pour des raisons sportives. Mais une suspension temporaire n’était pas une option pour Fischer, d’une part parce que sa retraite approchait, d’autre part en raison de sa fonction d’entraîneur.



Dans le cas de Xhaka, en revanche, il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à la sanction la plus lourde. La punition devrait plutôt, dans cette affaire, être laissée à la justice pénale.







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Granit Xhaka a reconnu s’être procuré un faux certificat Covid. Et ce, alors qu’il avait publiquement affirmé avoir reçu deux doses de vaccin. Le mensonge a désormais été révélé au grand jour et Xhaka sera donc, selon toute vraisemblance, condamné comme l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale suisse de hockey sur glace Patrick Fischer.



Le cas est clair: comme pour Fischer (licencié avant le Mondial à domicile), Xhaka doit faire face à de lourdes conséquences. On ne peut pas réclamer le départ immédiat de Fischer et fermer les yeux dans le cas de Xhaka, simplement parce qu’il est probablement le meilleur footballeur suisse de l’histoire et que son absence pénalisera l’équipe nationale. Au final, tous deux seront vraisemblablement condamnés pour faux dans les titres et seront donc considérés comme des fraudeurs.



L’équipe de Suisse de football bénéficie, surtout à l’international, d’une notoriété encore bien plus grande que celle de l’équipe de hockey. La question est donc légitime: voulons-nous, en cas de condamnation, avoir un délinquant comme capitaine de l’équipe nationale? Il est donc important que l’Association suisse de football envoie un signal fort et prenne des mesures.



Il ne suffit pas que Xhaka manque désormais quatre rencontres sans grande importance en Ligue des nations avant que tout reprenne ensuite comme si de rien n’était. La Fédération devrait le suspendre au moins jusqu’après l’Euro 2028 et lui retirer le brassard de capitaine. Il aurait alors 35 ans. Il devrait également envisager de prendre sa retraite internationale.



Je ne lui reproche pas de ne pas s’être fait vacciner contre le Covid. Mais il existait d’autres possibilités, et surtout des voies légales, pour Xhaka. C’est pourquoi je vois peu d’arguments permettant de le défendre.



Le recordman de sélections avec l’équipe de Suisse n’a pas seulement falsifié son certificat: jusqu’à lundi matin encore, il affirmait être innocent. Ce n’est que lorsque la pression médiatique est devenue trop forte qu’il a décidé de reconnaître l’infraction. Je ne veux plus voir une telle personne être la figure de proue de l’équipe de Suisse.



Je remercie Xhaka pour tout ce qu’il a apporté au football suisse, mais une ligne rouge a clairement été franchie et cela doit entraîner des conséquences douloureuses. Même si, sur le plan sportif, cela fera du tort à l’équipe de Suisse.