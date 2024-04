Vous n’avez rien compris à la phase finale de Super League? On vous explique

Notre championnat de football entre dans sa phase finale avec les cinq dernières journées (dès le 4 mai). Il s'agit d'un nouveau format, que nous vous présentons.

Les 33 premiers tours de Super League ont été joués, place désormais à la phase finale du championnat! C'est la première fois que notre ligue adopte ce format, issu du modèle écossais. Nous l'expliquons ci-dessous.

Le format

Après les 33 premiers matchs, les 12 équipes ont été réparties en deux groupes, en fonction de leur classement. Le premier, le «Championship Group», rassemble les 6 premières équipes du classement. Elles se battront pour le titre de champion et les places européennes.

Le second, le «Relegation Group», contient les six derniers du championnat (places 6 à 12). Ici, il s'agit d'éviter les 12e et 11e rangs finaux, synonymes respectivement de relégation directe en Challenge League et de barrage contre le 2e de deuxième division.

Le classement avant la phase finale image: txt

Trois remarques s'imposent. Premièrement, pour ces cinq derniers matchs de la saison (journées 34 à 38), chaque équipe jouera une seule fois contre chaque adversaire de son groupe. Deuxièmement: chaque équipe garde son total de points accumulés jusqu'ici. Autrement dit, à cinq journées de la fin, Young Boys est bien placé pour défendre son titre de l'an dernier: les Bernois comptent 6 points d'avance sur Lugano et 8 sur Servette.

Young Boys est bien parti pour conserver son titre. Image: KEYSTONE

Par contre, ça sent le roussi pour le dernier, Stade Lausanne Ouchy, qui a 7 longueurs de retard sur l'actuel barragiste, GC.

Troisièmement: pour que chaque équipe dispute au total 19 matchs à domicile, la Swiss Football League a dû faire quelques petites adaptations au calendrier en inversant des matchs domicile-extérieur. Ainsi, YB devra à nouveau se rendre sur la pelouse du FC Zurich, bien qu'il ait déjà joué deux fois à l'extérieur contre le FCZ cette saison.

Même principe pour le Lausanne-Sport dans le «Relegation Group»: les hommes de Ludovic Magnin se déplaceront une troisième fois cette saison à la Pontaise pour y affronter le Stade Lausanne Ouchy (qui, lui, ne s'est rendu qu'une seule fois à la Tuilière).

Championship Group

Parmi les quatre Romands de l'élite, seul le Servette FC figure dans ce groupe, et il a de très fortes chances de se qualifier pour une coupe d'Europe.

Après la 38e journée, le club en tête de ce «Championship Group» sera champion de Suisse. Il jouera les qualifications de la Ligue des champions. Idem pour le vice-champion. Les 3e et 4e participeront aux qualifications de la Conference League.

Relegation Group

Cinq tours supplémentaires sont également disputés dans le «Relegation Group». Ici, les formations luttent contre la relégation. Comme les groupes «Championship» et «Relegation» sont séparés, il se peut que l'équipe classée 7e (première du Relegation Group) ait par exemple plus de points à la fin que l'équipe classée 6e (dernière du Championship Group). Mais ça ne change rien au classement final.

Valon Hamdiu et le SLO (à droite) arriveront-ils à faire un petit miracle en évitant la relégation directe? Image: KEYSTONE

Concernant la relégation, on revient au modèle des années précédentes: l'équipe classée 12e et dernière après les 38 journées est directement reléguée en Challenge League. L'équipe classée 11e disputera un barrage aller-retour contre le 2e de Challenge League.

Le calendrier

Voici le calendrier des quatre clubs romands (Servette, Lausanne, Yverdon, Stade Lausanne Ouchy) pour les cinq dernières journées.

La pastille 🟢 concerne le «Championship Group».

La pastille 🔴 concerne le «Relegation Group».



Vous trouverez le calendrier complet, pour tous les clubs de Super League, en cliquant ici.

34e journée samedi 4 mai 18h00 GC - Stade Lausanne Ouchy 🔴

samedi 4 mai 18h00 Servette - Winterthour 🟢

dimanche 5 mai 16h30 Yverdon - Lausanne 🔴



35e journée vendredi 10 mai 20h30 Lausanne - Bâle 🔴

samedi 11 mai 20h30 Stade Lausanne Ouchy - Yverdon 🔴

dimanche 12 mai 16h30 Saint-Gall - Servette 🟢





36e journée mardi 14 mai 20h30 Bâle - Stade Lausanne Ouchy 🔴

mardi 14 mai 20h30 GC - Yverdon 🔴

mercredi 15 mai 20h30 Lausanne - Lucerne 🔴

mercredi 15 mai 20h30 Zurich - Servette 🟢



37e journée samedi 18 mai 18h00 SLO - Lausanne 🔴

samedi 18 mai 18h00 Yverdon - Lucerne 🔴

lundi 20 mai 18h00 Servette - YB 🟢