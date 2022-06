Christophe Galtier moqué: «C'est Dany Boon au PSG»

«Le Paris Saint-Germain, on peut le comparer à la Paramount. On m’annonce Mission Impossible, le retour, avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt, et là, j’arrive, c’est Dany Boon. J’ai un immense respect pour sa carrière, c’est un gros coach mais j’ai un coup de froid. C’est un super entraîneur, mais on parle du PSG. On parle d’Ancelotti, Zizou, Tartempion, tous les plus grands... On va laisser sa chance au produit.»