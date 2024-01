Lionel Messi posant avec son Ballon d'Or en 2021. Image: keystone

Ce Ballon d'Or de Messi est entaché d'un scandale de corruption

Lionel Messi a remporté la prestigieuse récompense individuelle à huit reprises au cours de sa carrière. L'élection de 2021 a été particulièrement serrée et la police française enquête aujourd'hui sur des faits de corruption.

William Laing / t-online

Un article de

Il y a plus de deux ans maintenant, l'élection du Ballon d'Or – le trophée qui récompense le meilleur joueur de l'année – suscitait la controverse. Le prix avait été décerné à Lionel Messi, comme souvent par le passé. Mais les votes s'étaient avérés serrés, puisque l'Argentin avait obtenu 613 voix et que Robert Lewandowski, alors attaquant du Bayern Munich, était arrivé en deuxième position avec un total de 580 voix.

L'attribution de la plus prestigieuse des récompenses individuelles à Lionel Messi, vainqueur cette année-là de la Copa America et de la Coupe d'Espagne, en avait irrité plus d'un, surtout que Lewandowski venait de battre le record de buts en une saison en Bundesliga et avait remporté le championnat d'Allemagne ainsi que la Coupe du monde des clubs.

Aujourd'hui, l'élection revient sur le devant de la scène, depuis que la police enquête sur une affaire de corruption.

Lionel Messi a décroché en 2021 son septième Ballon d'Or. Il en détient aujourd'hui un de plus. Image: keystone

Le PSG a mis le paquet

C'est du moins ce que rapporte les médias français Le Monde et Mediapart. Selon les rédactions, Pascal Ferré, à l'époque rédacteur en chef du magazine France Football, aurait obtenu des pots-de-vin de la part du Paris Saint-Germain, le club de Lionel Messi au moment de l'élection. L'objectif présumé: permettre à l'Argentin d'obtenir le trophée tant convoité, dont l'attribution est organisée par le média France Football.

Concrètement, il y aurait eu des liens étroits entre Jean-Martial Ribes, l'ancien directeur de la communication du PSG mis en examen le 1er décembre 2023 pour sept délits (dont corruption et trafic d’influence), et Pascal Ferré, devenu entre temps directeur des relations presse de l'équipe première du Paris Saint-Germain.

Ce dernier aurait bénéficié de nombreux cadeaux de la part du club parisien, dont des billets pour des matchs et un vol aller-retour datant de mars 2021, effectué en classe affaires sur Qatar Airways pour un montant évalué à 8 986 euros.

Il lui est donc reproché un manque de partialité, d'autant qu'il aurait supprimé des articles allant à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi, à la demande du club de la capitale.

Messi à son arrivée à Paris en compagnie de son président Nasser Al-Khelaïfi. Image: keystone

Mediapart estime que ces présents font partie d'une tentative de lobbying autour du Ballon d'Or. Ribes aurait ainsi écrit à Nasser Al-Khelaïfi: «On va faire le lobbying, faisons le déjeuner avec Pascal».

On ne sait pas encore si l'enquête aura une influence sur l'élection de 2021 et si la récompense de Messi sera annulée et cédée rétroactivement à Robert Lewandowski. Si ce scénario très peu probable venait pourtant à se réaliser, le Polonais obtiendrait son tout premier Ballon d'Or en carrière.