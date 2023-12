image: Keystone

Voici les 8e de finale de la Ligue des champions ++ YB et Servette fixés

Les tirages au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions (et des barrages de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence) ont livré leurs verdicts. Découvrez l'ensemble des rencontres à venir via notre fil info.

Le fil en direct

14h32 - C'est terminé!

Laissez-nous vous rappeler toutes les affiches des 8e de finale de la Ligue des champions:

FC Porto - Arsenal

Napoli - FC Barcelone

PSG - Real Sociedad

Inter - Atlético

PSV - Dortmund

Lazio - Bayern

Copenhague - Man City

Leipzig - Real Madrid



Pour ce qui est des clubs suisses, Young Boys défiera le Sporting Portugal lors des barrages de la Ligue Europa. Le Servette FC, lui, croisera le fer avec Ludogorets, en barrage de la Ligue Europa Conférence.



Merci de nous avoir suivis à l'occasion de ces trois tirages au sort, et rendez-vous en février prochain pour le début de la phase à élimination directe.



14h25 - Quand jouera le Servette FC?

Les rencontres aller se dérouleront le 15 février, les matchs retour auront lieu, eux, une semaine plus tard. Servette débutera à la maison, avant de se déplacer en Bulgarie.

14h17 - Tous les barrages de la Ligue Europa Conférence

Sturm Graz - Slovan Bratislava

Servette FC - Ludogorets

Union Saint-Gilloise - Eintracht Francfort

Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax Amsterdam - Bodo/Glimt

Molde - Legia Varsovie

Maccabi Haïfa - La Gantoise

14h14 - On tient l'affiche de ces barrages de C4!

Ce sera un match entre l'Union Saint-Gilloise et l'Eintracht Francfort.

14h12 - Servette FC vs Ludogorets

Les Servettiens défieront donc les Bulgares de Ludogorets. Un tirage intéressant, qui donne aux hommes de René Weiler le droit de rêver.

14h10 - Allons-y pour cet ultime tirage!

Le premier barrage de Ligue Europa Conférence opposera le Sturm Graz au Slovan Bratislava.

14h07 - Traïanós Déllas aura l'honneur de procéder au tirage des barrages de la C4

Le Grec est notamment passé par la Roma et l'AEK Athènes. Il s'est distingué en équipe nationale en remportant l'Euro 2004 à la surprise générale.

13h51 - Quel serait le pire tirage pour Servette?

La réception de Francfort augurerait d'une nouvelle belle fête au Stade de Genève, mais sportivement, les Allemands sont indéniablement ceux à éviter.

13h46 - Voici les chapeaux en vue du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence

On recense d'un côté, les huit deuxièmes lors de la phase de groupes de la C4 (Slovan Bratislava, La Gantoise, Dinamo Zagreb, Bodo/Glimt, Legia Varsovie, Ferencvaros, Francfort, Ludogorets Razgrad), et de l'autre, les huit équipes en provenance de la Ligue Europa, qui ont terminé à la troisième place de leur groupe (Servette, Olympiakos, Ajax Amsterdam, Bétis Séville, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haïfa, Molde). Là encore, les clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer, un match La Gantoise - Union Saint-Gilloise n'est par exemple pas possible.

13h40 - À venir: le dernier tirage de la journée!

Ne manquent que les huit barrages de la Ligue Europa Conférence. Le Servette FC en saura plus sur son avenir à partir de 14h00.

13h30 - Quand auront lieu les barrages de la C3?

Les matchs aller se dérouleront le 15 février, avant les matchs retour une semaine plus tard. YB recevra lors de la première des deux confrontations.

13h22 - On résume les huit barrages de Ligue Europa

Feyenoord Rotterdam - AS Roma

Milan AC - Stade Rennais

RC Lens - Freiburg

Young Boys vs Sporting Portugal

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabag

Galatasaray - Sparta Prague

Chakhtior - Olympique de Marseille



13h19 - Et les quatre derniers barrages de Ligue Europa sont...

Benfica vs Toulouse, Braga vs Qarabag, Galatasaray vs Sparta Prague et Chakhtior vs Olympique de Marseille.

13h15 - Young Boys vs Sporting Portugal

Très grosse affiche en vue pour les Bernois, qui n'ont pas tiré l'adversaire le plus simple à jouer parmi ceux restants. Rappelons que Young Boys n'est pas en réussite face aux clubs portugais, pour preuve cette double défaite en 2019 contre le FC Porto, ou cette élimination lors des qualifications de la Ligue Europa, contre Braga en 2011.



13h12 - C'est parti pour ce second tirage!

Le premier barrage opposera le Feyenoord Rotterdam à l'AS Roma. Le second mettra aux prises le Milan AC, troisième du groupe de la mort en Ligue des champions, au Stade Rennais. Le RC Lens, de son côté, fera face à Freiburg.

13h07 - Julien Escudé sera aux manettes

Le Français, double vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec le FC Séville, est l'invité de ce second tirage de la journée.



12h55 - Le pire et le meilleur tirage pour Young Boys

Tomber sur l'Olympique de Marseille ou la Roma ne serait pas un cadeau pour les Bernois. Toulouse ou Qarabag offriraient de meilleures chances de qualification, mais ces noms font moins rêver.

12h47 - Les chapeaux du tirage au sort de Ligue Europa

Le tirage des barrages de la Ligue Europa débutera dans quelques minutes. D'un côté, il y aura les deuxièmes à l'issue de la phase de groupes de l'Europa League (Marseille, AS Roma, Stade Rennais, Toulouse FC, Sporting Portugal, Fribourg SC, Sparta Prague et Qarabag), de l'autre, les troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions. YB, donc, mais aussi Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, le Milan AC et le Chakhtior. Tout comme pour le tirage au sort de la Ligue des champions, les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter.

12h40 - Quand auront lieu les 8e de finale de la C1?

Les rencontres aller auront lieu sur deux semaines: les 13 et 14 février puis les 20 et 21 février. Les matchs retours seront disputés les 5 et 6 mars et les 12 et 13.

12h20 - Et les deux dernières affiches sont...

Copenhague - Man City et Leipzig - Real Madrid.



12h18 - Comme on se retrouve!

La Lazio affrontera le Bayern, un club qui ne lui réussit pas forcément. Les deux équipes se sont affrontées deux fois en C1, c'était déjà en 8e de finale, lors de la saison 2020/2021. Les Munichois étaient allés gagner en Italie (un sévère 4 à 1), avant de l'emporter à domicile, 2 buts à 1.

12h17 - PSV vs Dortmund

Le PSV Eindhoven a tiré le Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne et vainqueur du groupe de la mort, composé du Paris Saint-Germain, de Newcastle et du Milan AC. Ce tirage reste néanmoins favorable, il y avait pire dans le chapeau 1.

12h16 - Inter vs Atlético

L'Inter, dernier club italien à avoir remporté la C1, jouera donc l'Atlético de Madrid. Ce sera l'une des principales affiches de ce début d'année 2024.

12h14 - Paris est très chanceux!

Le club français a hérité de la Real Sociedad, l'équipe la plus faible du chapeau 1. Les Parisiens peuvent souffler, comme toutes les grosses écuries du chapeau 1 pas encore tirées.



12h13 - Grosse affiche en perspective

Le Napoli défiera le FC Barcelone. Les Blaugranas mènent 4-2 au jeu des confrontations, ils ont aussi, et surtout, éliminé les Italiens il y a peu. En Ligue Europa, au cours de la saison 2021/2022.

12h12 - C'est parti pour ce premier tirage!

Nous connaissons la première rencontre. Le FC Porto affrontera Arsenal, actuel leader de Premier League.

12h06 - John Terry monte sur scène

Le vainqueur de la Champions League en 2012, avec Chelsea, participera à ce tirage au sort.

12h00 - Quid des équipes suisses?

Ce premier tirage dédié à la C1 ne concerne aucune équipe helvétique, YB ayant été reversé en Ligue Europa suite à sa troisième place en phase de groupes. Le sort des Bernois sera connu à partir de 13h00. Celui des Servettiens, désormais en C4, plus tard encore, à partir de 14h00.

11h50 - Voici les règles du tirage au sort des 8e de finale de la C1

Elles sont au nombre de trois. La première, une équipe du chapeau 1 doit obligatoirement rencontrer une équipe du chapeau 2. La deuxième, deux équipes issues du même groupe ne peuvent pas se rencontrer. La troisième, deux équipes provenant d'un même pays ne peuvent pas s'affronter.

11h40 - Quels sont les chapeaux du tirage au sort des 8e de finale de la Champions League?

Le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City et FC Barcelone figurent dans le chapeau 1.



Toutes les équipes voudront éviter le Paris Saint-Germain, présent dans le chapeau 2, en compagnie du FC Copenhague, du PSV Eindhoven, de Naples, de l'Inter Milan, de la Lazio, du RB Leipzig et du FC Porto.

11h35 - Quand auront lieu les différents tirages?

Celui de la Ligue des champions débutera à midi. A 13h00, ce sera au tour de la Ligue Europa. Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence conclura la cérémonie, à 14h00.