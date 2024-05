C'est la pire entrée des joueurs de l'histoire du foot

Un club de foot norvégien, nouvellement promu dans l'élite, fait parler de lui en raison de la configuration toute particulière de son enceinte.

Plus de «Sport»

Météo oblige, le championnat norvégien de première division a débuté il y a à peine quelques semaines. Et pour la toute première fois, le KFUM-Kameratene Oslo - basé à l'Est de la capitale - y participe.

Après cinq matchs disputés, il occupe une honorable onzième place au classement, mais ce n'est pas pour ses résultats que l'on parle de lui. Son stade, la KFUM Arena récemment portée à 3'300 spectateurs, ne dispose pas de vestiaires. Enfin si, sauf que ceux-ci se trouvent dans un bâtiment attenant et qu'une fois les crampons enfilés, les joueurs doivent traverser une route, momentanément bloquée à la circulation, pour rejoindre le terrain. Cela donne évidemment des images savoureuses de «Sunday League», avec ce passage clouté surréaliste.

On ne dirait pas un match professionnel ⬇️ Vidéo: twitter

Lorsque Bodø/Glimt et Molde, qui ont connu cette saison l'Emirates d'Arsenal et la BayArena de Leverkusen en Ligue Europa, se rendront à Oslo, les conditions d'accueil seront radicalement différentes. Ils affronteront aussi un club atypique dans le paysage footballistique, puisque l'acronyme norvégien KFUM signifie en fait la YMCA, l'Union chrétienne de jeunes gens. Le KFUM-Kameratene Oslo est familial - il dispose de sa propre philosophie, comme l'explique Tor-Erik Stenberg, le directeur général du club, au Guardian.

«Nous nous basons sur des valeurs chrétiennes: le pardon, l’amour, la bienveillance» Tor-Erik Stenberg

Lorsqu'ils se mettent en quête d'un entraîneur, les Norvégiens du KFUM-Kameratene Oslo recherchent donc «des personnes qui comprennent les êtres humains, qui savent que les résultats sont le produit de la façon dont vous traitez les gens». C'est une équipe résolument bienveillante, où «chacun est important, et où tout le monde a sa chance». Cela n'empêche toutefois pas les joueurs d'avoir la hargne sur le terrain, au contraire.

Mais revenons à cette KFUM Arena, qui rappelle un certain Stade Chaban-Delmas, où évoluaient jusqu'en 2015 les Girondins de Bordeaux. L'enceinte tricolore possède le plus long tunnel d'Europe (près de 120 mètres de long), ce qui ne manque pas de déstabiliser les visiteurs. L'Union Bordeaux Bègles, qui occupe désormais les lieux, précisait en 2017 avoir fourni des giropodes aux joueurs, puisque certaines équipes préféraient «rester sur la pelouse à la mi-temps plutôt que de prendre les 6-7 minutes aller-retour que demande le trajet entre les vestiaires et le terrain». Finalement, la situation est peut-être meilleure à Oslo...

(roc)