De nombreux clubs lorgnent sur le jeune Winsley Boteli. image: instagram @w.boteli

A 17 ans, ce Romand est courtisé par les plus grands clubs européens

Il s'appelle Winsley Boteli et intéresse la Juventus et l'Ajax. Présentation.

Le marché des transferts est officiellement ouvert depuis le 1er janvier. Et un nom captive déjà les plus grands clubs européens: Winsley Boteli. Agé de 17 ans, ce Genevois ne joue plus dans son club formateur du Servette FC, qu'il a quitté en juillet 2022 pour rejoindre les U17 du Borussia Mönchengladbach.

Des statistiques affolantes

Sa première année en Allemagne fut une véritable réussite. L'avant-centre s'est distingué avec un total de 11 buts en 17 rencontres. Il fait encore mieux cette saison dans la catégorie supérieure. Boteli évolue en U19-Bundesliga West et affiche un bilan de 15 réalisations en 14 matchs. Il est le meilleur buteur de la poule ouest et répond à ce qu'on lui demande: marquer des buts.

Mi-novembre, l'ancien Servettien faisait ses grands débuts dans l'équipe U23, entendez le Borussia Mönchengladbach II, intégré à la Regionalliga West. Et là encore, le joueur n'est pas passé inaperçu. Entré à la 73e minute, il a scoré par deux fois, donnant la victoire 3-1 à Gladbach face au RW Ahlen.

Winsley Boteli performe également sous le maillot de l'équipe nationale. Il était intenable lors des qualifications à l'Euro U17 (six buts en six rencontres) et a aidé cet été la Suisse à prendre la sixième place du Championnat d'Europe des moins de 17 ans. Ses performances, au Borussia Mönchengladbach comme avec les Rougets, font de lui un jeune homme convoité.

La Juve, l'Ajax et Everton se positionnent

Fabrizio Romano, l'oracle du mercato, révélait il y a quelques semaines que la Juventus et Everton surveillaient Winsley Boteli de près. Les discussions se seraient accélérés peu avant l'ouverture de la fenêtre hivernale des transferts. Selon le Rheinische Post, le quotidien de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le land où se situe Mönchengladbach, les Turinois seraient prêts à offrir un contrat de trois ans au Genevois, avec deux années supplémentaires en option. Claudio Chiellini, le jumeau de Giorgio, responsable de la Juventus Next Gen, mènerait les négociations pour que le joueur puisse bientôt faire ses premiers pas en Serie C, là où évolue la réserve de la Juve. Avant qui sait, des débuts en équipe première.

La Veille Dame souhaiterait s'attirer les services du Suisse dès cet hiver. Rien d'impossible, puisqu'au sein de l’Espace économique européen, les transferts sont autorisés avant la majorité. La preuve avec le départ de Boteli pour Gladbach le jour de ses 16 ans, l'âge requis sur le Vieux continent.

L'Ajax Amsterdam serait également intéressée, mais envisagerait un transfert à l'été prochain. Quoi qu'il en soit, la Juve, Everton et l'Ajax laissent tous miroiter un premier contrat professionnel à celui qui est engagé avec Gladbach jusqu'en juin 2025. Selon les informations du Rheinische Post, le club allemand envisagerait de conserver son poulain, en transformant l'accord actuel en un contrat professionnel à ses 18 ans. Sauf qu'à l'heure actuelle, Winsley Boteli n'est que très peu convié aux matchs des U23 ou aux entraînements du groupe professionnel - il doit seulement se contenter des U19. Néanmoins, cette situation ne semble pas le brouiller, puisqu'il déclarait récemment à Transfermarkt:

«L'année prochaine, je veux intégrer l'équipe première. Je veux leur rendre la confiance qu'ils m'ont accordée.» Winsley Boteli

Si Boteli venait à faire ses débuts chez les A à Gladbach, il rejoindrait les nombreux joueurs helvétiques passés par Die Fohlen. Cette saison, Jonas Omlin et Nico Elvedi composent d'ailleurs les rangs du Borussia.

De vrais qualités physiques

Si de nombreux clubs surveillent le Suisse, ce n'est pas uniquement en raison de ses statistiques et des nombreux buts qu'il empile. Du haut de ses 1m83, il domine par sa puissance athlétique les adversaires de sa génération, une qualité qui plaît aux recruteurs. Habile dos au but dans le jeu de conservation, il se montre à l'aise en profondeur, bien qu'il doive encore travailler ses courses.

«C'est un joueur dangereux, un buteur», selon les mots de Mirko Sandmöller - responsable du centre de formation du Borussia Mönchengladbach - relayés par le Rheinischen Post. Winsley Boteli, à ne pas confondre avec Balotelli, a pour modèle Karim Benzema, comme il le confiait lui même à Transfermakt. «Son histoire et sa façon de jouer au football me conviennent parfaitement. Il a une mentalité incroyable et une carrière fantastique», déclarait-il au site allemand.

Qu'il quitte Gladbach dès cet hiver ou poursuive avec son équipe U19, la Nati tient peut-être avec Winsley Boteli un futur grand attaquant.