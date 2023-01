Comment un site internet est devenu «le sextoy du foot»

Comment la peur de la défaite fait déjouer le Lausanne HC

Le LHC aurait bien assez de talents pour produire du beau jeu et viser le haut du classement. Mais les mauvais résultats ont rendu ses joueurs nerveux et ça se voit.

Langnau venait d'égaliser à 3-3 contre Lausanne, samedi soir à l'Ilfis. Il restait 13 minutes et 41 secondes à disputer, le DJ de la vieille patinoire poussait à coin «I want it all» («Je veux tout» de Queen) et enfin on allait savoir: quand il est dos au mur, Lausanne veut-il vraiment tout, c'est-à-dire gagner, ou cherche-t-il plutôt à ne pas perdre? Quand on lui posera la question à la fin du match, le grand défenseur vaudois Igor Jelovac (195 cm sans les patins) dira que le LHC, bien sûr, joue pour la victoire. «Si on essayait d'éviter la défaite dans ce genre de moments, on laisserait trop d'espaces à nos adversaires et ce serait dangereux pour nous.»