Ce défenseur s’est pris pour un gardien

Opposé à une Ligue 2 française en Coupe de France, un joueur de champ amateur a plongé sur sa ligne pour empêcher le ballon de rentrer dans son but. Carton rouge logique.

Le 8e tour de Coupe de France, disputé ce week-end, marquait l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 dans la compétition. Les amateurs de Saint-Méziéry en Régional 1, sixième échelon du foot français, ont ainsi eu l'honneur de recevoir l'AJ Auxerre au Stade de l'Aube samedi à Troyes.

Sur le terrain, la différence de niveau entre les deux formations s'est très vite fait ressentir. Après 22 minutes de jeu, l'AJA menait déjà de deux buts. Les locaux ont néamoins réduit le score à la 40e, mais tout s'est effondré quatre minutes plus tard, lorsqu'un défenseur de Saint-Méziéry, en l'occurence Lucas Naudot, a cru bon suppléer son gardien.

Placé au premier poteau pour défendre sur corner, il s'est interposé sur sa ligne tel un véritable portier, pour empêcher le coup de tête rageur d'Ado Onaiwu de filer au but. Tout cela sous le regard de son gardien, d'abord battu sur cette action, puis ébahi. Résultat: carton rouge, pénalty et but du 3-1 transformé par Florian Ayé, et ce, juste avant la mi-temps.

L'arrêt en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Evoluant en supériorité numérique, face à un adversaire à sa mesure, Auxerre n'a pas eu à élever son niveau de jeu en deuxième mi-temps. Le club cher à Guy Roux a clôturé le score par une quatrième et dernière réalisation, signée Lassine Sinayoko. Au prochain tour, les hommes de Christophe Pélissier affronteront l'OGC Nice, un adversaire bien plus redoutable.

Cette situation rappelle le sauvetage de Luis Suarez lors des quarts de finale du Mondial 2010. Son geste de désespoir avait été décisif, puisqu'il avait permis à l'Uruguay de se qualifier pour la suite de la compétition, au détriment du Ghana. Seule différence: sa parade était purement délibérée, alors que l'intervention du défenseur aubois semble davantage appartenir au registre du malheureux réflexe.