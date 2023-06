Ce pays va voter pour choisir son sélectionneur et ça va rapporter gros

Si la fédération nigériane a entrepris cette démarche originale, ce n'est pas pour faire le buzz dans les médias du monde entier, mais bien pour une question d'argent. En galère financière, elle va faire payer les appels pour renflouer ses caisses et, du même coup, rattraper ses retards de paiement de salaire vis-à-vis de... Jose Peseiro. Le technicien portugais touche la coquette somme de 70 000 euros par mois.

Vous l'aurez compris, Jose Peseiro (63 ans) ne fait pas l'unanimité au Nigeria, la faute à ses résultats. Et ce même s'il a qualifié la sélection pour la Coupe d'Afrique des nations 2024 (13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire). Nommé en mai 2022, l'ex-coach du Sporting et de Porto, entre autres, a un bilan négatif de quatre victoires pour cinq défaites à la tête des Super Eagles.

Eh bien, aussi loufoque que ça puisse paraître, c'est exactement la situation que les habitants du Nigéria vont vivre ces prochains jours. Oui, l'avenir de leur sélectionneur, le Portugais Jose Peseiro dont le contrat se termine le 30 juin, sera déterminé via un vote populaire par téléphone.

Imaginez si vous aviez dû appeler l'Association suisse de football (ASF) après le naufrage de la Nati face au Portugal (1-6) en 8e de finale du dernier Mondial pour dire si vous vouliez garder ou non Murat Yakin comme sélectionneur...

