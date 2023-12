Pourquoi le nombre de cartons rouges explose-t-il en Angleterre?

Manuel Akanji (à droite), renvoyé au vestiaire par l'arbitre en octobre dernier face à Brighton. Image: keystone

Pourquoi le nombre de cartons rouges explose en Angleterre

Il y a eu plus d'expulsions en quelques journées de Premier League qu'au cours de l'ensemble de la saison précédente. Explications.

Il n'aura fallu attendre que 14 journées de Premier League pour dépasser le total de cartons rouges distribués la saison dernière. Selon Opta, Conor Gallagher (Chelsea), expulsé dimanche lors de la réception de Brighton, est devenu le 31e joueur à être exclu depuis la reprise du championnat en août dernier, dépassant ainsi les 30 rouges brandis en 2022/2023, et ce, avant même le traditionnel Boxing Day.

Le partenaire data de la Premier League précise qu'avec 0,22 carton rouge par match de la 1re à la 14e journée, l'exercice 2023/2024 est en course pour battre le record de 75 expulsions en une saison - c'était en 2002/2003 et 2005/2006. Bref, une autre époque. Opta ajoute qu'au même moment l'an passé, seuls 11 rouges avaient été brandis, soit 20 de moins.

Jaune + jaune = rouge

Parmi les 31 exclusions prononcées, 17 s'expliquent par l'addition de deux cartons jaunes. C'est bien plus que les 13 situations identiques rencontrées la saison dernière. Une simple règle de trois démontre que, désormais, 55% de toutes les expulsions proviennent de la combinaison de deux cartons jaunes, contre 43% en 2022/2023.

Une telle différence s'explique par les réformes engagées cet été par la Premier League et l'English Football League (EFL), l'instance en charge des trois autres championnats professionnels anglais. Les arbitres sont tenus d'être plus fermes. On leur a demandé de distribuer davantage de cartons jaunes - ce qui impacte directement le nombre de footballeurs expulsés. Les situations lors desquelles les directeurs de jeu doivent se montrer plus durs sont celles où les joueurs contestent les décisions arbitrales ou tentent de gagner du temps. Et ceci est largement appliqué.

La Premier League veut mettre un terme à ces scènes où les joueurs contestent les décisions et/ou entourent l'arbitre. Image: keystone

107 cartons jaunes ont été distribués pour contestation de la 1re à la 14e journée, contre 85 sur l'ensemble de la saison passée et 71 en 2021/2022. Et les joueurs qui essayent de gagner du temps ont déjà été sanctionnés à 79 reprises. Ne manquent que 10 cartons jaunes pour égaler les données du précédent exercice.

L'augmentation du temps de jeu effectif

Autre raison permettant d'expliquer la hausse soudaine du nombre de cartons rouges en Premier League: l'augmentation voulue du temps de jeu effectif, c'est-à-dire les moments où le ballon est en vie. En adoptant les règles de la Coupe du monde 2022 concernant le temps additionnel (volonté de compter les arrêts de jeu de manière plus stricte) et en sanctionnant les joueurs cherchant à ralentir le rythme des parties, la Premier League semble être parvenue à augmenter son temps de jeu effectif.

Opta révèle qu'en moyenne, trois minutes et 34 secondes de jeu ont été gagnées lors des rencontres des 14 premières journées de championnat, par rapport aux 54 minutes et 49 secondes de temps effectif la saison dernière. Désormais, le ballon vit de la première à la dernière minute pendant 57,4% du temps, et qui dit plus de temps passé à jouer sur le terrain, dit forcément de plus grandes chances de recevoir un carton, jaune ou rouge.

En Angleterre, les expulsions augmentent, et cela devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la saison, en attendant peut-être de nouvelles règles l'été prochain.