Granit Xhaka avale les kilomètres en Premier League. image: Getty

Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point

Artisan de l'excellent début de saison de Sunderland, le milieu de terrain suisse a encore brillé le week-end dernier contre Chelsea, quadrillant le terrain comme nul autre en Premier League.

Qui l’aurait cru? Alors qu’il est toujours extrêmement difficile pour les promus anglais de se maintenir, Sunderland, qu’a rejoint Granit Xhaka cet été, pointe à la quatrième place après neuf journées de Premier League, devant des cadors comme Manchester City, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea.

Xhaka n’est bien sûr pas étranger à cette dynamique. Chez les Black Cats, le milieu de terrain suisse est à la fois le meilleur passeur décisif (3) et celui qui réussit le plus de transmissions (397).

Le top 10 après 1/4 de saison ⬇️ image: watson

Selon un rapport de la BBC, l'Helvète domine également dans plusieurs autres statistiques: les passes effectuées dans la surface (49), les chances créées (11), les ballons touchés (629), les duels gagnés (56) et les possessions récupérées (43). Pilier du jeu de son équipe, Granit Xhaka excelle aussi dans la récupération.

Cette polyvalence s’est de nouveau révélée samedi lors de la victoire de Sunderland à Stamford Bridge, où il n'a cessé de se proposer, a lancé les combinaisons et imposé sa solidité défensive avec des tacles parfaitement ajustés. Une performance qui lui a valu les honneurs du Times et la comparaison avec le champion du monde français Didier Deschamps:

«Sunderland et Chelsea disposent d’équipes extrêmement jeunes, mais Chelsea n’a pas Xhaka, qui a fait la différence ce samedi. Granit Xhaka était le joueur vers qui tout le monde pouvait se tourner en cas de situation délicate, se montrant constamment disponible pour le ballon et patrouillant sur tout le terrain. Même lorsqu'il manquait une passe, il était le premier à tenter de récupérer le ballon, donnant le rythme pour le contre-pressing de Sunderland. Il joue le rôle de “porteur d’eau” pour cette équipe, couvrant tous ses coéquipiers. Ce n’est pas la mission la plus glamour, mais c’est un rôle essentiel que certains ont dû remplir. Didier Deschamps l’a fait pour la France lors de la Coupe du Monde 1998, et Xhaka accomplit un travail similaire ici.»

Tony Cascarino du Times

Xhaka a porté son équipe contre Chelsea. image: Getty

Avec un tel quadrillage du terrain, l’ancien pensionnaire du Bayer Leverkusen ne se limite pas à dominer certaines statistiques au sein même de son équipe: ainsi, parmi tous les joueurs de Premier League, le capitaine de la Nati est celui qui a parcouru le plus de kilomètres depuis le début de la saison, soit 100,83 selon le statisticien Opta. A 33 ans, il ne semble donc pas ressentir le poids des années. Sa maturité, en revanche, lui permet d’exceller dans son rôle de capitaine.

«Granit fixe les standards au quotidien, tant sur le plan de la performance que de la mentalité», a pointé en ce sens son entraîneur Régis Le Bris au micro de Sky Sports. Evoquant un «leader naturel», il a également expliqué, auprès de Hayters TV après la victoire de Sunderland face à Chelsea, que le Suisse était «comme un second entraîneur sur le terrain».

Pas étonnant, dans ce contexte, qu’Enzo Le Fée, jeune coéquipier de Granit Xhaka au milieu de terrain, ait déclaré que le joueur de la Nati est le meilleur guide et capitaine qu’il ait jamais eu, dans sa vie et sa carrière. «Il a changé beaucoup de choses ici à Sunderland», a-t-il précisé sur Stadium Astro.