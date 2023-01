Lucien Favre s'énerve en direct à la TV et quitte le plateau

L'adjoint de Lucien Favre, le Neuchâtelois Christophe Moulin, doit lui aussi faire ses valises. Les commandes de l'équipe sont données à Didier Digard, actuel membre du staff et ancien entraîneur de la réserve.

Le Suisse paie l'élimination en 32e de finale de la Coupe de France samedi face au Puy (0-1), pensionnaire de troisième division. En championnat, les résultats des Niçois sont aussi loin des exigences des dirigeants (Ineos, comme le Lausanne-Sport): le club n'est que 11e de Ligue 1, à 23 points du leader, le PSG. Les Sudistes restaient sur un nul contre Lens (0-0) et une défaite à Rennes (2-1) après la trêve de la Coupe du monde.

Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de Nice

Le Vaudois de 65 ans a été limogé ce lundi. En cause: les mauvais résultats de l'équipe de la Côte d'Azur.

