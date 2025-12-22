en partie ensoleillé
Ligue 1: Lucien Favre s'énerve en direct et quitte le plateau

Vidéo: twitter

Le jour où Lucien Favre a craqué en direct à la TV

L'entraîneur vaudois, qui vient d'annoncer la fin de sa carrière, avait quitté un plateau de télévision de rage lorsqu'il entraînait l'OGC Nice.
22.12.2025, 09:2822.12.2025, 09:32
Team watson
Team watson

Lucien Favre (68 ans) a annoncé la fin de sa carrière d'entraîneur dans Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Le Vaudois, qui a été l'un des meilleurs techniciens suisses de l'histoire, avait aussi provoqué un grand malaise en novembre 2022 lors d'une apparition sur Prime video. L'interview du coach de Nice faisait suite au match nul de son équipe à Lyon (1-1).

Comprenant que le journaliste venait d'interroger le capitaine niçois Dante sur son entraîneur, le coach a tiqué. Sans doute a-t-il imaginé que son éventuel départ avait été sous-entendu (Nice n'était que neuvième du classement, alors qu'il avait des objectifs élevés). Lucien Favre a commencé par rire jaune, avant d'expliquer sèchement au journaliste:

«Je vous le répète encore une fois, mais essayez de l'inscrire définitivement dans votre cerveau: on a un projet sur deux ans pour jouer la Ligue des champions et concurrencer le PSG. Deux ans, ce n'est pas quatre mois! D'accord?»
Lucien Favre, sur le plateau de Prime video

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Le tout en mimant le geste, avec la mousse du micro tapant sa tête. Le Vaudois, qui était revenu sur la Côte d'Azur l'été précédent après un premier passage entre 2016 et 2018, a concédé ensuite qu'il y avait «encore du travail dans tout» et qu'il leur manquait «quand même quelque chose». Le journaliste, apparemment un peu sonné, lui a demandé simplement: «Quoi?», mais Favre a refusé de détailler.

«Je n'ai rien d'autre à vous dire!», s'est ensuite emporté le Suisse, en reposant le micro sur la table et en quittant le plateau, nos sans avoir donné une petite tape (amicale?) au journaliste et lui avoir souhaité une bonne soirée.

Sans doute Lucien Favre avait-il été frustré par la tournure du match, où son équipe avait été rejointe à la 89e minute sur un penalty très contestable. Quelques semaines plus tard, affaibli par les résultats et un contexte compliqué, le technicien avait été congédié. Il s'était ensuite fait discret avant d'annoncer, ce dimanche, la fin de sa carrière.

Cet article a été adapté d'une première version parue sur notre site en novembre 2022.

