«Nous accueillons tout le monde, mais nous attendons et nous voulons aussi que les gens respectent notre manière de vivre»

Il promet que le Qatar est un pays très accueillant. «Nous avons des millions de personnes qui viennent visiter notre pays et la Coupe du monde est une excellente occasion pour les gens de différentes parties du monde de venir découvrir notre culture», assure-t-il. Il demande toutefois aux visiteurs la chose suivante:

«Nous n'empêchons personne de venir à Doha avec des origines et des croyances différentes»

Grondés et injuriés, les coachs deviennent des souffre-douleur

Durant l'événement, le sexe hors mariage et l'homosexualité seront passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. En effet, les deux sont illégaux dans le pays.

Michael Frey a posté une photo de lui en vacances, arborant fièrement l'oeuvre peinte sur ses pectoraux saillants. Il n'aurait peut-être pas dû.

C'est un cliché de footballeur comme on en voit beaucoup en juin et juillet: un torse parfaitement dessiné, un bronzage impeccable et, en toile de fond, une mer turquoise. C'est l'image postée sur les réseaux sociaux par Michael Frey, joueur suisse d'Anvers. Sauf que cette image-ci a quelque chose de différent de toutes les autres.