Christian Constantin invite tout le monde ou presque, ce vendredi à Tourbillon pour le match de Coupe de Suisse entre Sion et Grasshopper. Image: KEYSTONE

Constantin fait un gros cadeau aux fans du FC Sion

Le président a décidé d'offrir l'entrée aux Valaisans pour le match contre GC, vendredi en Coupe. Il explique pourquoi et, surtout, combien ça va lui coûter.

Plus de «Sport»

Christian Constantin, vous invitez tous les supporters valaisans au stade de Tourbillon, vendredi soir (20h30) pour le 16e de finale de Coupe contre Grasshopper. Ça va vous coûter combien?

Pour ce type de match, j'aurais vendu environ 8000 billets à 25 balles en moyenne, donc on peut estimer que ça va me coûter entre 150 000 et 200 000 francs. Mais pour être tout à fait juste, il faut retirer de ce montant les recettes supplémentaires que nous ferons aux cantines et à la boutique, puisqu'il y aura plus de monde que d'habitude, ainsi que l'argent que nous toucherons quand ceux qui auront trouvé la soirée géniale reviendront au stade. Au final, on peut estimer que ce match contre GC va me coûter plus ou moins 130 000 francs.

Vous acceptez donc de perdre de l'argent pour faire venir les gens au stade.

Le problème qu'il y a, c'est que le pouvoir d'achat des gens a beaucoup diminué, et ici plus qu'ailleurs. Il suffit de voir les statistiques de la Confédération: avec le Jura, le Valais est le canton le plus pauvre du pays. Tout coûte plus cher. Les gens n'ont pas de pognon.

Les fans de GC viennent de Zurich. Entreront-ils eux aussi gratuitement?

Non, ils paieront leur billet, car ils nous coûtent déjà du pognon en frais de sécurité!



Les fans de GC ont l'habitude de mettre beaucoup d'ambiance quand ils se déplacent, comme à Bâle l'an dernier. Image: KEYSTONE

L'entrée était gratuite contre Aarau, cette saison à Tourbillon, et il y avait 2500 personnes de plus que contre Bellinzone, lorsque c'était payant.

Quand tu invites les gens, ils trouvent ça formidable et quand ils doivent payer, ils se disent: «Putain, on doit encore sortir des ronds pour voir cette merde!» Le public a moins de moyens qu'avant pour aller au stade.

Justement: ne craignez-vous pas qu'en offrant des billets, cela devienne encore plus compliqué pour les fans de payer pour les autres parties?

Je vais vivre exactement ce que la presse a vécu. En vendant du papier tout en offrant du contenu gratuitement sur internet, vous avez perdu complètement votre marché et ça a tué la presse. Je sais très bien que l'entrée gratuite n'est pas un modèle pérenne.

Puisque vous évoquez les médias, on constate que de nouveaux formats et canaux (pure player, podcasts, contenus vidéos sur les réseaux sociaux) sont apparus et que ceux-ci touchent de l'argent grâce à la publicité. Vous, vous en percevrez grâce aux cantines.

Oui et pour être honnête, sachant que je fais l'entrée gratuite, j'ai augmenté un peu les prix dans la restauration sur place.



De combien?

Disons que j'ai adapté les prix par rapport à ce qui se faisait dans les autres stades du pays. La demi-bouteille de 28 francs, on l'a par exemple montée à 30. Et on a peut-être pris un franc sur la raclette.

Chaque match à Tourbillon commence (et parfois se termine) par une bonne raclette. Image: KEYSTONE

En ne payant rien pour entrer au stade, les supporters dépenseront sans doute davantage aux cantines.

Ce serait possible si on avait un stade plus moderne. Prenez les centres commerciaux: ils sont menacés par la vente par correspondance sur internet, et doivent redoubler d'efforts pour continuer à faire venir les gens, en y organisant par exemple des évènements. Il y a quelques années, un concours de saut à la perche avait même eu lieu dans un centre commercial en Allemagne! Si l'on revient au football, on se rend compte que pendant le Covid, les gens se sont habitués à rester chez eux pour voir des matchs à la télé, tranquilles. Ils se sont rendus compte que le fait de se déplacer au stade impliquait aussi des contraintes. La vie change.

On est peut-être un peu mal placés pour vous poser la question, puisqu'on travaille pour un site d'informations non-payant, mais la gratuité ne dévalue-t-elle pas le produit? L'opinion publique a souvent tendance à penser que ce qui est gratuit a moins de valeur.

La question ne se pose pas vraiment car offrir l'entrée au stade, ce n'est pas un modèle qui peut tenir sur la durée, puisqu'il nécessite beaucoup de capitaux et ne permet pas de dégager de recettes. Mais j'espère au moins que mon initiative puisse apporter du soutien à l'équipe contre GC afin qu'elle décroche la qualification. Pour durer, il faudra trouver autre chose, un concept nouveau.

Lequel?

En vendant par exemple des matchs à des entreprises qui voudraient aider le public, faire un acte de bienfaisance envers les familles. L'entrée gratuite telle que je l'ai imaginée cette saison, c'est expérimental, c'est pour voir ce que ça donne, parce que je me rends bien compte que les gens sont emmerdés avec le fric.



«CC» est très populaire en Suisse allemande. Les fans adverses, comme ici ceux de Wil, lui demandent souvent un selfie. Image: KEYSTONE

Quand on est architecte, on a le souci du vivre ensemble, de la communauté. C'est aussi ce qui vous pousse à offrir les billets contre GC?

Sois tranquille, celui qui paie le match de vendredi soir, c'est personne d'autre que moi!



D'où notre question.

C'est évidemment par générosité que j'invite tous les supporters, c'est pour cela que je te dis que c'est moi qui paie. (réd: il change ensuite de sujet). Ces temps, je vais souvent voir mon petit-fils de 7 ans au foot. Il joue à Martigny. Or je constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de gamins qui sont attachés au FC Sion. Rendre l'entrée gratuite, ça leur permet de venir plus facilement au stade avec leurs parents.